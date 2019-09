Andreea Antonescu, gesturi intime cu un DJ! Filmările consfințesc divorțul!

Oficial este măritată cu acte, dar se pare că acest lucru nu o împiedică pe Andreea Antonescu să îți trăiască viața la maximum. Vedeta a fost surprinsă în gesturi intime cu un tânăr DJ. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini savuroase.(CITEȘTE ȘI: IPOTEZĂ BOMBĂ ÎN CAZUL ACCIDENTULUI PROVOCAT DE MARIO IORGULESCU: A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDĂ? EA E FEMEIA DUPĂ CARE SUFEREA FIUL ȘEFULUI LPF)

Cu toate că în acte figurează drept măritată, se pare că Andreea Antonescu nu ține cont de acest lucru. Așa s-a întâmplat și zilele trecute atunci când a decis să îți sărbătorească ziua de naștere într-un renumit club din Capitală.

Potrivit sursei citate, weekendul trecut, Andreea Antonescu a decis să celebreze cu mare fast împlinirea celor 37 de ani, într-un renumit club de pe malul lacului Herăstrău. Din câte se pare, vedeta a fost pusă pe fapte mari și a savurat fiecare moment de distracție. Sexoasa cântăreață a fost surprinsă în ipostaze tandre cu un tânăr DJ.

Potrivit martorilor din club, nu de puține ori Andreea Antonescu a fost suprinsă în brațele lui Niculae, care se pare că nu a ezitat să își manifeste sentimentele față de artistă. La un moment dat, atunci când credea că nu-l vede nimeni, tânărul DJ a sărutat-o pe obraz pe vedetă.

Andreea Antonescu, o nouă etapă!

Chiar dacă au o fetiță împreună, Andreea Antonescu și Traian Spak nu au vrut să mai facă vreun compromis în căsnicia lor, așa că au decis să divorțeze. Cântăreața a explicat, voalat, că distanța dintre ei a omorât această relație, ea fiind în România, Traian în Statele Unite.

”Sunt clipe în care, chiar dacă sufletul te îndeamnă să nu pleci, trebuie să ai puterea să privești cu optimism spre tot ce va urma.

Am decis, împreună cu Traian, să ne separăm. Nu a existat niciun conflict, nicio discuție tensionată și nici reproșuri. Atunci când am realizat că planurile noastre nu se mai îndreaptă în aceeași direcție am hotărât că nu are rost să mai continuăm.

Un mariaj la distanță este dificil de întreținut pentru orice cuplu, iar noi, după 14 ani de relație, am decis că vom rămâne aceiași prieteni buni și niște părinți extraordinari pentru Sienna.

Nu există secrete sau elemente picante care să stea la baza deciziei noastre. Doar atât: Andreea și Traian încep o nouă etapă a vieții separat, însă mereu vor avea o legătură indestructibilă. Este o decizie pe care am cântărit-o cu atenție și am luat-o cu responsabilitate. Un divorț este dureros, însă nu și un obstacol de nedepășit”, a scris Andreea Antonescu, pe blogul personal.

