De ce au concediat-o șefii din Antenă pe ”Fata de la meteo”: ”Nu o mai suportau!”

Viviana Sposub, fosta prezentatoare a rubricii de Meteo la Observator, a părăsit Antena 1 după numai un an. Șatena și-a anunțat demisia, în direct, însă… CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a aflat ce se ascunde de fapt în spatele plecării șatenei din trustul Intact.

Viviana Sposub are 22 de ani și a absolvit cursurile Intact Media Academy și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. La câteva luni de la absolvire, șatena și-a încercat norocul în trustul Intact. Viviana Sposub a fost pe placul șefilor din Antene și… tinerei i s-a propus să prezinte rubrica Meteo din cadrul Observatorului. (CITEȘTE ȘI: COLEGA LUI COVE, GREU DE RECUNOSCUT PE STRADĂ)

Cu zâmbetul pe buze și cu mult sex-appeal, șatena a adus în casele telespectatorilor, zi de zi, cele mai noi informații despre vreme. Până… în luna iunie a acestui an. Focoasa șatenă a prezentat, pentru ultima dată, rubrica Meteo la Observator pe 25 iunie, iar la sfârșitul emisiunii și-a dat demisia… în direct! Lucru care a luat-o pe ”nepregătite” chiar și pe Andreea Berecleanu.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun de la echipa Observator. Vă mulțumesc pentru experiență, vă mulțumesc pentru amintiri, însă unele capitole trebuie sa se incheie pentru a face loc altora care chiar merită scrise”, a spus Viviana pe post.

După ce a făcut anunțul la TV, fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Observator a postat un mesaj și pe rețelele de socializare, unde le-a mărturisit prietenilor virtuali că și-a dat demisia. Ei bine… adevărul, însă, este altul.

Șefilor din trustul Intact nu le-a plăcut faptul că Viviana era o împătimită a festivalurilor

Pe lângă faptul că prezenta rubrica meteo, Viviana Sposub mai cocheta cu muzica (a făcut pian și canto vreme de 12 ani), era vlogger, dar și o împătimită a… festivalurilor. Lucru care, însă, nu a fost pe placul șefilor din trustul Intact, potrivit unor surse D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro).

Vara se apropia, iar festivalurile erau pe val. Așa că, Viviana ar fi dat fuguța în biroul șefilor pentru a cere mai multe zile libere. Inițial, cererea i-ar fi fost acceptată. Însă… lucrurile au luat o altă turnură atunci când focoasa șatenă ar mai fi avut o doleanță: o mini-vacanță, abia după ce s-ar fi întors dintr-alta. ”Prințesica” cu bust generos nu putea să lipsească de la festivalurile renumite, mai ales că viața ar fi fost mai gri fără hobby-ul ei de 12 ani, muzica. (VEZI ȘI: BOGĂTAȘUL DIN TOP 100 FORBES I-A CERUT ÎNAPOI INELUL DE LOGODNĂ! + REACȚIA IUBITEI: ”DOAR ÎN CĂRȚI ȘI ÎN FILME SE DAU INELELE ÎNAPOI…”)

Și cum nu se putea dedubla pentru a prezenta rubrica Meteo, dar și pentru a-și undui formele apetisante pe melodiile celebrilor DJ… șefii din trustul Intact au concediat-o pe Viviana. Așa că șatena s-a înarmat cu mult curaj și s-a gândit să îi surprindă, la rândul său, pe foștii ei colegi anunțându-și demisia, în direct.

Viviana, noua colegă a Adelei Popescu și a lui Cove

După ce a fost concediată, Viviana nu a stat în casă să plângă ci… și-a luat, bineînțeles, gașca de prietene și a bifat ”condica de prezență” la ultimele festivaluri ale verii. Ei bine, după ce s-a terminat distracția, șatena și-a depus CV-ul la mai multe posturi de televiziune. Viviana a fost contactată de unul dintre șefii de la Kanal D, însă ea i-ar fi refuzat spunându-le clar și răspicat că este în negocieri cu cei de la TVR 1.

Doar că… Viviana nu a reușit să semneze niciun contract cu cei de la TVR 1, așa că prin intermediul prietenului ei, vlogger, și-a depus CV-ul la PRO TV. La scurt timp, focoasa șatenă s-a alăturat echipei ”Vorbește lumea”. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, LA TERAPIE INTENSIVĂ DUPĂ O OPERAȚIE DE 6 ORE: ”I S-A FĂCUT…”)

”Mă simt foarte emoționată în această nouă postură. Aseară nu am reușit să dorm deloc, pentru că abia așteptam să se facă ora 8 și să vin aici în platou. I-am cunoscut pe acești doi minunați colegi ai mei și vreau să spun că a fost chimie de prima dată pentru că ne înțelegem foarte bine. Am povestit, am râs, am glumit… Ce pot să spun? La treabă, de acum! Vor fi dimineți cu multe zâmbete, pentru că asta îmi propun să aduc pe chipurile telespectatorilor! Voi face de toate: dansez, cânt, prezint vremea, horoscopul, fac și mâncare și surprizele încă nu s-au terminat. În fiecare zi, colegii mei îmi vor da tot felul de provocări pe care sper să le duc la bun sfârșit”, a declarat Viviana, într-un interviu pentru postul TV la care lucrează.

