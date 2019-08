O știe toată lumea când apare la televizor, dar în afara platourilor de filmare e complet schimbată. Viviana, noua colegă a lui Cove, e greu de recunoscut pe stradă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu noua vedetă de la PRO TV. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ VIVIANA, NOUA COLEGĂ A ADELEI POPESCU LA ”VORBEȘTE LUMEA”, DE PE PRO TV! E BESTIALĂ ÎN COSTUM DE BAIE)

Frumoasa prezentatoare a rubricii meteo de la Observator – jurnalul de știri de la Antena 1 – a decis să părăsească trustul Intact Media. Viviana Sposub a ales… Pro TV-ul, ea devenit co-prezentatoare în emisiunea "Vorbește lumea", moderată de Cove și de Adela Popescu.

Cu toate că lumea o cunoaște când apare pe micul ecran, se pare că lucrurile stau total altfel atunci când noua vedetă a trustului PRO se află pe stradă. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, atunci când colega de platou a lui Cove s-a îndreptat spre casă, după ce și-a terminat emisiunea.

Transformată total “în civilie”

Viviana Sposub în timp ce ieșea din curtea PRO TV-ului, unde și-a găsit locul după ce a părăsit trustul Antenelor. Cu toate că pe micul ecran se bucură de o popularitate extraordinară și fascinează telespectatorii cu farmecul ei, atunci când se află "în civilie", Viviana pare să fie transformată total.

Îmbrăcată lejer – cu un tricou negru și o pereche de blugi scurți – colega de platou a lui Cove și a Adelei Popescu a trecut aproape neobservată pe stradă. Timp de aproximativ 10 minute, atât cât a făcut tânăra din curtea televiziunii până în blocul în care locuiește, Viviana a reușit "performanța" de nu a atrage nicio privire pe stradă.

A cântat operă!

Viviana Sposub are 22 de ani, e plină de energie pozitivă și de sex-appeal, e mereu zâmbitoare și a promis să îi ajute pe Cove și pe Adela Popescu în misiunea de a le face telespectatorilor PRO TV diminețile mai frumoase.

"Am cântat operă și am făcut 12 ani de muzică clasică. În plus, am studiat și pian.(…) Tata mi-a spus să fac o meserie în care să stau la birou, dar nu am putut să stau departe de camere", a declarat Viviana, într-un interviu pentru postul TV la care lucrează.

