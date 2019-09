Bogătașul din Top 100 Forbes i-a cerut înapoi inelul de logodnă! + Reacția iubitei: ”Doar în cărți și în filme se dau inelele înapoi…”

Telenovela momentul în România este departe de a se fi încheiat. Bogătașul din Top 100 Forbes i-a cerut înapoi designeriței inelul de logodnă! În replică, iubita îl acuză pe milionar că este violent și orbit de gelozie. CANCAN.RO, site-ul nr. 1, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile unei povești care zguduie din temelii lumea bună.

Un bogătaș faimos în România a descoperit că logodnica, designeriță cunoscută, l-a ”tradus” cu un alt milionar, care în trecut a avut o funcție de conducere la o vestită fabrică de vinuri, Murfatlar. Adulterul s-a comis într-un ”hogeac” secret din centrul Capitalei cu puțin timp înaintea nunții. Bărbatul încornorat a aflat de “isprava” partenerei după ce a angajat o firmă de detectivi și a obținut filmări de netăgăduit.

Designerița ar fi participat la o partidă de sex în 5

Ulterior, milionarul a rupt relația cu creatoarea de modă și a încetat să o mai “finanțeze”. În plus, i-a luat și mașina care îi aparținea, dar cu care partenera lui “zburda” prin Capitală (TOATĂ POVESTEA AICI). Scandalul este, însă, departe de a fi încheiat. Pentru că, potrivit surselor DAS, categoria A, bogătașul i-a cerut designeriței inclusiv inelul de logodnă pe care i l-a dăruit!

În plus, afaceristul de top o acuză pe creatoarea de modă că l-ar fi înșelat nu doar cu milionarul Murfatlar, ci și cu un interlop, dar și cu un alt băiat de oraș care, la un moment dat, ar fi “introdus-o” la o partidă de sex în cinci! Totodată, bogătașul s-a confesat apropiaților că logodnica l-ar fi “tradus” de nenumărate ori cât timp el s-a aflat în închisoare. A avut, însă, puterea să o ierte de fiecare dată, dar episodul cu milionarul Murfatlar i-a pus capac.

Bogătașul a depus plângere penală!

I-a luat mașina, i-a cerut inelul de logodnă, ba mai mult, a depus și o plângere penală prin care o acuză pe designeriță de șantaj și înșelăciune. Cei doi vor ajunge în fața magistraților pentru că bogătașul faimos o acuză pe logodnica lui că a inventat o poveste conform căreia ar fi curtată intens de un milionar elvețian. La momentul respectiv, el se afla la închisoare. Iar creatoarea de modă i-a transmis că dacă nu îi va trimite sume importante de bani, îl va părăsi și va începe o relație cu afaceristul Țara Cantoanelor.

“Eu am decis să ne despărțim, era violent! M-a strâns de gât și…”

În replică, designerița ne-a contactat la redacție și a ținut să-i publicăm punctul de vedere. Acesta susține că ea a decis să pună capăt relației cu milionarul pentru că bărbatul îi făcea, frecvent, crize de gelozie și că, uneori, devenea violent.

”Noi ar fi trebuit să facem cununia civilă la mijlocul lunii august, dar eu am decis să ne despărțim. Nu o dată îmi reproșa că îl înșel, îmi suna obsesiv prietenele și încerca să afle dacă am relații paralele, plus că era violent. Într-o vacanță, m-a strâns de gât și m-a împins într-o ușă de sticlă când eram în camera de hotel. Apoi, a mai fost o situație, când a intrat peste mine în apartamentul pe care îl am în București și m-a lovit. Am început să țip și doar atunci m-a lăsat în pace. Am și fotografii cu vânătăile. Noi nu mai suntem împreună din luna iulie, de când nu am mai primit nimic de la el. El este prea gelos și crede că l-am înșelat, dar nu are dovezi. Nici nu are de unde fiindcă i-am fost fidelă când eram împreună”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, creatoarea de modă.

“Dacă vrea inelul, atunci să…”

Designerița susține că, la rândul ei, i-a făcut diverse cadouri bărbatului cu care ar fi trebuit să se căsătorească și că i-a oferit toată dragostea sa.

“Mi-a cerut înapoi și inelul de logodnă, dar i-am zis că îl voi vinde ca să plătesc avocații să mă reprezinte în cazul plângerii penale pe care mi-a făcut-o. Doar în cărți și în filme se dau inelele de logodnă înapoi. În realitate, este altfel! Dacă el vrea inelul, atunci să-mi dea și el bricheta de 1.000 euro pe care i-am făcut-o cadou și parfumurile exclusiviste. Am plătit și 2.000 de lei pe un singur parfum. De două luni sunt singură și câștig bine din munca mea. Nu am nevoie să fiu întreținută. Am vrut să fac nuntă cu el, pentru că am visat ca la 30 de ani să îmbrac rochia de mireasă. Dar nu mai vreau acum. El știe ce femeie a pierdut. I-am gătit, i-am dat adrenalină, i-am ținut mintea vie…”, a încheiat designerița cunoscută.

