Cunoscutul Aurel Tămaș și-a asumat relația cu amanta: S-au mutat împreună și i-a lăsat afacerea pe mână!

Aurel Tămaş şi soţia lui, Marieta, chiar s-au despărţit, după 20 de ani de căsnicie! Folcloristul aproape jura că în familia lui toate sunt bune şi frumoase, dar iată… CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că acesta s-a mutat cu amanta-fotomodel, şi se pregătesc să sărbătorească într-un mare fel!

Mai ţine cineva minte când au apărut zvonuri, anul trecut, cum că interpretul de muzică populară Aurel Tămaş are o amantă cu 30 de ani mai tânără? Cine ar fi putut crede despre Cupidon că o poate lua razna chiar aşa…

Ei bine, anturajul artistului începuse să ciripească informaţii mai multe, cum că Tămaş şi amanta-manechin, pe nume Eliza Ancău, se tot vizitau de vreo patru ani, iar soţia lui Tămaş ar fi închis ochii de dragul familiei.

A apărut apoi Tămaş, aproape jurându-se că nimic nu e adevărat:

”Daca dumneavoastra credeti ca am divortat e foarte bine, dar eu nu cred. Sincer, nu stiu cum a aparut stirea asta, eu apreciez cancanul de calitate, nu minciuna. Nu am divortat, nu sunt despartit. Viata mea privata e privata si sunt un om destul de asezat mental. Am un copil mare, nu sunt un ciuri-buri sa-mi ridic poalele in cap. Oricum nu e prima data cand se scrie ca eu divortez, au mai scris de vreo patru ori pana acum. De unii scriu ca au murit, de mine ca am divortat! O sa-i invit la cheful de divort. Am spectacole, sunt extrem de ocupat, asa ca nu am timp de astfel de prostii”, a declarat artistul la acea vreme.

NU RATA, AICI: ROMÂNCA LUI PHILIPP PLEIN, PARTY DE-O NOAPTE LA DUBAI CU TATĂL MILIARDAR AL SURORILOR GIGI & BELLA HADID!)

Tămaş sărbătoreşte divorţul

Iată-l acum pe Aurel Tămaş puţin mai asumat, cu planuri serioase care o includ pe tinerica Eliza (manechină și fostă câștigătoare a mai mulotr concursuri de Miss) nicidecum pe frumoasa doamnă Marieta.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că, până la urmă artistul a fost nevoit să se mute din vila în care locuia împreună cu soţia şi fiul lor. Locuieşte acum împreună cu amanta, şi nu doar asta. El a implicat-o pe Eliza inclusiv în afacerile sale. Cum ar fi administrarea restaurantului pe care îl are în centrul Clujului.

Cu prestanţa unei adevărate femei de afaceri, Eliza vine de câteva ori pe săptămână să ia pulsul localului, folosindu-se chiar de aceeaşi agendă pe care o foloseşte şi Tămaş. Asta, evident, atunci când nu are şedinţe foto, pentru că noua iubită a cântăreţului are multe contracte de imagine.

Şi aşa ironic cum declara Tămaş anul trecut, până la urmă chiar va face un „chef” de divorţ, însă departe de România. El va pleca împreună cu Eliza într-o vFilmări în premierăacanţă mai lungă, în Spania, acolo unde s-a aprins şi focul dragostei între ei.