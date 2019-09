Prezentatorul de la Kanal D a cerut-o de soție pe fosta! Răspunsul…

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc are gânduri seriose și pare că vrea să se facă băiat de casă. Prezentatorul de la Kanal D a cerut-o de soție pe fosta. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii savuroase.(CITEȘTE ȘI: BOGĂTAȘUL DIN TOP 100 FORBES I-A CERUT ÎNAPOI INELUL DE LOGODNĂ! + REACȚIA IUBITEI: ”DOAR ÎN CĂRȚI ȘI ÎN FILME SE DAU INELELE ÎNAPOI…”)

D.A.S.(Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte de-a dreptul savuroase din viața amoroasă a unuia dintre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă.(NU RATA, AICI: SOȚIA ÎL ACUZĂ PE BOSSUL DE LA ”CETĂȚENIE” CĂ ȘI-A ABUZAT COPIII PSIHOLOGIC: ”ÎI ȚINE OSTATICI ÎN CASA BUNICII PATERNE” + ”A PRODUS CU FIICA NOASTRĂ UN FILMULEȚ CU TENTĂ SEXUALĂ”)

Simpaticul prezentator de la Kanal D, Cătălin Cazacu, căci despre el este vorba, se pare că s-a săturat de viața de celibatar și se gândește foarte serios să se facă băiat de casă. Potrivit unor surse D.A.S categoria A, recent, sportivul a recurs la un gest de-a dreptul surprinzător. Cătălin Cazacu a cerut-o de soție pe fosta iubită, Anna Roman.

Conform surselor noastre, surprinzătoarea cerere a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, după ce aceștia au petrecut mai multe zile pe litoralul românesc. Cu toată că Anna și Cătălin au ”rupt-o” definitiv de mai bine de un an, prezentatorul de la Kanal D, care și-a trăit viața la maximum, se pare că nu poate să o uite prea ușor pe sexoasa brunetă. (CITEȘTE ȘI: ANNA ”MANECHINA” A RĂMAS DOAR ÎN CHILOȚEI ÎN HERĂSTRĂU! S-A SCHIMBAT DE ROCHIȚĂ, DAR N-A OBSERVAT CĂ E FILMATĂ…)

”Anna și Cătălin sunt în tatonări de ceva vreme. Au fost la mare pentru câteva zile, acolo unde Cătălin i-a propus Annei să se căsătorească cu el. I-ar fi spus că e singura femeie cu care se vede însurat. Din ce știu eu, Anna nu l-ar fi refuzat, dar i-ar fi pus anumite condiții. Încă mai negociază, iar Cătălin este un om extrem de surprinzător”, a declarat o persoană din anturajul celor doi, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Năucit de felul în care arăta Anna!

În urmă câteva luni, la o petrecere mondenă ce s-a organizat în Capitală și unde în mod total suprinzător Cătălin Cazacu și Anna Roman s-au intersectat , după mult timp, prezentatorul de la ”Vulturii de noapte” a părut, pur și simplu, năucit de felul în care arăta ex-iubita lui. Fostul concurent de la Exatlon a sorbit-o pe Anna din priviri. La un moment dat, în timp ce acorda un interviu, Cazacu chiar s-a oprit din vorbit și a admirat-o îndelung pe sexoasa brunetă, care se mișca precum o gazelă prin spatele lui.(NU RATA, AICI: CĂTĂLIN BOTEZATU, LA TERAPIE INTENSIVĂ DUPĂ O OPERAȚIE DE 6 ORE: ”I S-A FĂCUT…”)

”Da, am văzut-o! E foarte frumoasă. Tot timpul am spus acest lucru. N-am văzut-o de foarte mult timp și sper să am și eu ocazia să o salut pentru că așa este normal. Suntem oameni și nu ne-am dat în cap. Atât am apucat să văd, Anna este îmbrăcată foarte frumos. N-am ce să zic mai mult de atât”, mărturisea Cătălin Cazacu, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

