CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai “fierbinți” imagini ale verii 2019. Una dintre cele mai senzuale prezențe feminine din showbiz-ul românesc a rămas doar în chiloței în Herăstrău. Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu s-a schimbat de rochiță, dar n-a observat că este filmată. Atenție, conținut nerecomandat minorilor! (CITEȘTE ȘI: ANNA A APĂRUT CU LENJERIA INTIMĂ LA VEDERE, IAR PREZENTATORUL DE LA KANAL D S-A ”PIERDUT” COMPLET… FOSTA L-A BULVERSAT PE CĂTĂLIN CAZACU!)

Anna Roman este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate tinere din showbiz. Sexoasa brunetă, care cochetează cu modelingul, dar și cu design-ul vestimentar, a fost protagonista unor momente de-a dreptul incendiare care, cu siguranță, sunt de natură să stârnească cele mai ascunse gânduri ale masculilor. (NU RATA, AICI: ”CALIFICATA” DORA, PE PLAJA MILIONARILOR DE LA CAELIA CU ACARETURI DE 40.000 € LA O SINGURĂ MÂNĂ!)

Zilele trecute, Anna ”Manechina” a participat la o ședință foto pentru ”Atmosphere Fashion”, care a avut loc în unul dintre cele mai mari parcuri din București. Cum shooting-ul s-a desfășurat în aer liber, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a fost nevoită să schimbe ținutele într-un mic cort amplasat în spatele unor tonete din zona Herăstrău.

Așa se face că, la un moment dat, Anna Roman a rămas doar în chiloței în parc. Sexoasa brunetă s-a schimbat de rochiță, dar n-a observat că este filmată. După ce una dintre fetele din staff a ajutat-o să își deschidă fermoarul rochiței pe care o purta, Anna a intrat în cortul improvizat să-și schimbe ținuta. Cum părea să fie extrem de concentrată pe vestimentația pe care urmează să o îmbrace pentru ședința foto, Anna Roman n-a ținut cont de nimic altceva. (NU RATA: CĂTĂLIN BOTEZATU, DECLARAȚII RĂVĂȘITOARE LA PATRU LUNI DE LA MOARTEA ”MAMEI ZINA”)

N-a observat că e filmată

Așa că, fără să-i pese de ce se întâmplă în jurul ei, bruneta s-a dezbrăcat de rochiță și, până să o îmbrace pe următoarea, a oferit o imagine de-a dreptul “fierbinte”. Anna Romana și-a arătat în toată splendoarea trupul bine definit, de care este foarte mândră. Cum se pare că nu este adepta sutienelor, fosta lui Cazacu și-a lăsat la vedere bustul generos (VEZI GALERIA FOTO).

Imaginile de-a dreptul răvășitoare cu Anna ”Manechina” vor face cu siguranță “carieră”. Ce-i drept, Anna Roman arată de-a dreptul bestial și nu-i de mirare că mulți bărbați celebri vor să-i intre în grații sexoasei brunete. (VEZI ȘI: DORIAN POPA ŞI “BRAZILIANCA” LUI S-AU ”ZBENGUIT” PE PLAJA MILIONARILOR DIN MAMAIA!)

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi prezentatorul de la Kanal D a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna și Cătălin au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui. (NU RATA: FOSTA LOGODNICĂ A LUI CĂTĂLIN CAZACU INTRĂ ÎN „REPARAȚII CAPITALE”! ÎȘI SCHIMBĂ SILICOANELE…)

”A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai există cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

