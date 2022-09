Andreea Bălan a făcut anunţul despre o nouă relaţie: „Am hotărât că este cel mai bine”

Andreea Bălan (38 de ani)face dezvăluiri despre viața sa amoroasă. Jurata de la Te cunosc de undeva a luat o decizie neașteptată de când s-a întors din America Express. Vedeta de la Antena 1 consideră că așa este cel mai bine pentru ea, dar și pentru fiicele sale.

Andreea Bălan a decis să fie extrem de secretoasă când vine vorba de relațiile sale. Jurata de la Te cunosc de undeva nu mai vrea să-și prezinte public partenerul și consideră că aceasta este cea mai bună alegere, atât pentru ea, cât și pentru fetițele sale.

Pe de altă parte, chiar dacă vedeta alege să fie atât de rezervată, nici nu neagă faptul că are o nouă relație de iubire. Așadar, este foarte posibil ca Andreea Bălan să-și fi găsit un nou iubit pe care îl ține departe de ochii publicului.

„Partea aceasta este pentru mine şi doar pentru mine, deoarece se pare că am fost foarte deschisă cu presa şi presa nu a făcut altceva decât să pună şi alţii în plus decât au fost, aşa că am hotărât că cel mai bine este să fiu foarte discretă. Aşa că dacă e să fiu cu cineva presa nu va mai şti. Şi cred că este mai bine şi pentru fetiţele mele”, a dezvăluit cântăreața pentru Click. (CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan s-a întors din America Express cu câteva kilograme în plus. Cum a reușit să le dea jos)

Andreea Bălan, anunț surprinzător despre al treilea copil. Ce este dispusă vedeta să facă pentru a fi mamă din nou

În urmă cu ceva vreme, vedeta de la Antena 1 a anunțat că își dorește să aibă și un băiat. După cum nu mai poate naște, ca urmare a unor probleme de sănătate, este dispusă să recurgă la o mamă-surogat.

„În meditațiile mele și pe lista mea eu îmi doresc un copil, un băiat, dar nu mai pot eu să-l fac, probabil cu mamă surogat, dar mi-aș dori”, a dezvăluit Andreea Bălan. (CITEȘTE ȘI: Ce tarif are Andreea Bălan pentru o oră de cântat. Cât cere vedeta de când s-a întors din America Express)