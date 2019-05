Andreea Bălan a făcut anunțul momentului în muzica românească. Are legătură cu trupa Andre

Andreea Bălan revine în forță pe scenă, după ce a trecut prin momente grele când a adus pe lume cea de-a doua fetiță. Artista a primit aprobarea medicilor pentru a-și relua activitatea pe scenă și a făcut un anunț foarte important în muzica românească, care are legătură cu trupa Andre.

Vedeta pregătește un show incendiar la mijlocul verii, ce îi va lăsa pe fani cu gura cascată. „Urmează un show nou, foarte frumos. La mijlocul verii o să aveți o surpriză foarte mare. Voi lansa ceva spectaculos. Se poartă anii ʼ90, se poartă sclipiciul, kitschul. A revenit totul înapoi. Exact ce făceam pe vremea André”, a dezvăluit Andreea pentru Libertatea.ro.

Tematica showului este reîntoarcerea la „epoca de aur”, momentul-cheie al carierei sale, mai precis anii ʼ90. „Nu mai am neapărat piesele din vremea Andre, dar am în genul ălora pe care le purtam atunci eu și Andreea Antonescu. Le am acasă. Avem costume de atunci, unele nu mă mai încap, dar na, le am”, a mai spus cântăreața.