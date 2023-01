Andreea Bălan a făcut anunțul pentru “pețitori”: “N-aș vrea să mai locuiesc vreodată fără mama!”

Andreea Bălan se pregătește intens pentru difuzarea show-ului „America Express”, ce va avea premiera la Antena 1, din data de 15 ianuarie. Până să se vadă pe sticlă în aventura de peste ocean, artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a vorbit atât despre formatul în care este concurentă, cât și despre viața personală. Pe această cale, Andreea Bălan a făcut un anunț pentru pretendenții care își doresc un loc în viața blondinei, nu de alta, dar masculii trebuie să știe la ce urmează să fie supuși.

Principala probă pe care „pețitorul” ar avea-o de trecut este cea a relației cu Valeria Bălan, mama Andreei, care s-a mutat alături de artistă pentru a o ajuta cu îngrijirea fetițelor și a gospodăriei. Componenta trupei Andre nici nu mai vrea să audă că doamna Valeria ar pleca vreodată de lângă ea, căci e ca și cum ar rămâne fără mâna cea dreaptă. Așadar, bărbatul din viața interpretei va trebui să trăiască în proximitatea soacrei.

Andreea Bălan, înainte de premiera „America Express”: „Abia așteptăm toți să vedem ce prostii am făcut!”

CANCAN.RO: Mai devreme, trebuie să dăm din casă, i-am făcut poze Andreei Bălan. Știți câte poze trebuie să îi faceți Andreei până să iasă una bună? Ăsta e unul dintre criteriile pe care trebuie să le respecte și masculul din viața ta?

Andreea Bălan: Masculul din viața mea trebuie să mă iubească. Să ne iubim și să fie o chimie extraordinară. Pentru poze avem fotograf și există altă chimie acolo.

CANCAN.RO: Andreea, curând începe „America Express”…

Andreea Bălan: Abia așteptăm toți și noi să vedem ce prostii am făcut, atât noi cât și ceilalți. Și să ne reamintim greutățile prin care am trecut, că am uitat de când am filmat.

CANCAN.RO: Cum ai mai plecat tu departe de casă, că ai fost tocmai până în India?

Andreea Bălan: Dar de data asta am plecat puțin, cinci zile, pentru un retreat de yoga. Am fost puțin, au fost 70 de influenceri din toată lumea, din România eu și Loredana.

Andreea Bălan atrage atenția pretendenților: „N-aș vrea să mai locuiesc vreodată fără mama, anunț dinainte să se știe!”

CANCAN.RO: Cum îți mai vine să petreci timp departe de casă când ai fost plecată atât de mult la „America Express”?

Andreea Bălan: În «America Express» am fost în mai-iunie și acum e ianuarie. Și urmează să plec în Dubai cu fetițele, într-o vacanță, la piscine și la căldură.

CANCAN.RO: Doar voi trei?

Andreea Bălan: Și cu mama! Mama are grijă de trei fete și e o binecuvântare că mama locuiește cu noi. De când mama locuiește cu noi, viața mea este extraordinară, este mult mult mai frumoasă decât înainte, vă jur! Casa e bine, frigiderul, mâncarea, toată lumea mănâncă bine. Și n-aș vrea să mai locuiesc vreodată fără mama, adică anunț dinainte să se știe. Mama face parte din mine!

CANCAN.RO: Și deci cine va veni, când va veni, tot cu mama la pachet? Dacă se mută și mama lui cu voi, ce faceți?

Andreea Bălan: Petrecerea mamelor! E extraordinar că sunt cu mama, e foarte bine, fetele o iubesc foarte mult și fără ea nu aș putea să fiu aici sau să plec la concerte, să fac activitatea pe care o am, să fac bani ca să cresc copiii.

CANCAN.RO: Cum ți-ai ținut gura să nu le spui oamenilor cine a câștigat „America Express”?

Andreea Bălan: Foarte greu mi-am ținut gura, dar contractul acela în care am niște clauze financiare, a fost foarte greu, că eu de obicei sunt volubilă și spun!

