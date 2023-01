Andreea Bălan a plecat în India pentru a se întâlni cu un guru renumit: „Sunt fericită că am venit până aici să îl cunosc”

Weekendul acesta, Andreea Bălan a dezvăluit că a mers până în Isha Yoga, Tamil Nadu, India pentru a-l întâlni pe Jaggi Vasudev, cunoscut de întreaga planetă sub numele de Sadhguru. Cântăreața a imortalizat momentul printr-o mulțime de poze și chiar un selfie cu renumitul guru. Artista a postat și un mesaj special pentru maestrul indian.

Andreea Bălan este una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului care are o mulțime de fani. Cântăreața îți ține urmăritorii aproape nu doar prin muzica sa, ci și prin postările pe care le face. Sâmbăta aceasta, i-a luat prin surprindere cu un mesaj inedit în care povestește că a mers chiar în India pentru a-l cunoaște pe Sadhguru.

„Atunci când ești lângă Sadhguru simți pace, liniște si simți că ceva în tine se schimbă. E o bucurie să îl asculți și să înveți de la el (e foarte funny). Sunt fericită că am venit până aici să îl cunosc, să fac un selfie și să-i adresez o întrebare existențială și mai ales, să-i mulțumesc pentru toate învățăturile pe care le oferă omenirii”, a spus vedeta pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: După ce că și-a luat cea mai scurtă fustă, se mai și ridică! Andreea Bălan a luat-o la fugă pe stradă fără să mai țină cont că…)

Cine este Sadhguru și de ce este renumit

Jagadish Vasudev, cunoscut sub numele de Sadhguru, este un indian de 65 de ani care predă yoga de decenii și a creat Fundația Isha din Coimbatore, India, unde a fost și Andreea Bălan. Centrul său are rolul de a desfășura activități educaționale și spirituale.

Sadhguru este și autorul bestseller -ului New York Times „Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy” și „Karma: A Yogi’s Guide to Crafting Your Destiny”, cărți prin care a inspirat milioane de oameni din întreaga lume.

(CITEȘTE ȘI: Imagini nemaivăzute cu Andreea Bălan! Are o siluetă de invidiat, dar e surprinzător ce mănâncă artista)