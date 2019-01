Andreea Bălan a spus câte kilograme s-a îngrășat în timpul sarcinii. Cât cântărește bebelușul: “Eram sub medie”

Timpul zboară, iar Andreea Bălan mai are puțin și va trebui să își pregătească bagajul pentru ziua în care va merge la spital ca să își cunoască fetița cea mică pe care o are cu soțul ei, George Burcea. Recent, cântăreața a mărturisit câte kilograme s-a îngrășat în timpul sarcinii, dar și ce greutate are bebelina din pântece.

Andreea Bălan a spus câte kilograme s-a îngrășat în timpul sarcinii

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan va deveni mămică din nou a începutul lunii martie. Aflată în a opta lună de sarcină, artista a dezvăluit în cadrul unui interviu că s-a îngrășat nouă kilograme până acum în timpul sarcinii și este într-o formă de invidiat, chiar dacă burtica i-a crescut mai mult – așa cum se poate vedea în poza pe care a făcut-o publică în urmă cu câteva ore, când le-a mulțumit fanilor de pe Instagram, care o urmăresc într-un număr foarte mare. “Dragii mei, m-ați făcut foarte fericită pentru că am atins pragul de 700.000 de followeri aici, pe Instagram! Vă mulțumesc mult și vă iubesc! Bebelina dansează în burtică 🤰❤️🤗🎼#32weekspregnant #8monthspregnant” este mesajul scris de artistă în dreptul imaginii.

Vedeta de la Antena 1 a mai spus că avea 49 de kilograme înainte să rămână gravidă. Potrivit mărturisirilor sale, bebelina din pântece cântărește două kilograme.

“Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtică da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame, lichidul amiotic 500 de grame se adună toate. Am plecat de la 49 de kilograme. Oricum eram slabă, eram sub medie, de aia nu se vede”, a dezvăluit Andreea Bălan jurnaliștilor de la VIVA!.

În cadrul aceluiași interviu, cântăreața a spus cum au petrecut de ziua soțului ei, George Burcea.

“Ne-am simțit foarte bine. Au fost foarte mulți prieteni de-ai lui. Eu am plecat pe la 1 noaptea, pentru că nu am mai putut să stau. El a rămas până dimineață. (…). Mi-a crescut canalul de YouTube și îmi place că pe vlog arăt cum sunt eu naturală. Înainte încercam tot timpul să par perfectă și nimeni nu-i perfect. Mi-am dat seama că naturalețea e cea mai importantă”, a mai povestit frumoasa artistă.