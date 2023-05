Andreea Bălan l-a atacat dur pe Cătălin Bordea la iUmor. Ce a putut să-i spună artista: „Aș putea să am o aventură cu tine, doar că...”

Andreea Bălan, celebra artistă i-a dat replica lui Cătălin Bordea, pe scena iUmor. Cântăreața a fost una dintre invitatele emisiunii care i-a luat la „roast” pe jurați. Una dintre țintele ei a fost chiar Bordea, rivalul ei de la America Express. Iată ce a putut să îi spună blondina.

Andreea Bălan nu l-a trecut cu vederea pe Cătălin Bordea, cel în fața căruia a pierdut la America Express. Cântăreața a precizat că ar merge chiar și la o întâlnire cu el, însă doar dacă l-ar castra înainte. Totul s-a întâmplat pe scena iUmor, acolo unde jumătatea blondă a trupei Andre a făcut furori cu „roastul” ei.

Andreea Bălan: „L-aș castra înainte să aibă loc aventura”

Andreea Bălan i-a luat la roast pe jurații de la iUmor, iar unul dintre cei vizați a fost chiar Cătălin Bordea. Artista l-a șocat pe câștigătorul America Express cu ironiile sale, mai ales atunci când i-a propus să meargă împreună la o întâlnire. Însă nu oricum, ci doar cu condiția de a-l castra înainte. Momentul a făcut deliciul fanilor.

„Bordea, am spus despre tine că ești cam golănaș și că aș putea să am o aventură cu tine…doar că l-aș castra înainte să aibă loc aventura și am stat de vorbă cu niște oameni care te cunosc și au zis că nu este nevoie. Oricând te simți pregătit pentru mine, putem ieși amândouă la agățat”, a spus Andreea Bălan despre Cătălin Bordea, pe scena iUmor.

Andreea Bălan l-a ironizat pe Cheloo la iUmor

Pe de altă parte, blondina l-a luat în vizor și pe Cheloo, fostul membru al trupei Paraziții. Solista nu a uitat când, în urmă cu 20 de ani, juratul a scos piesa „Playback”, în care acuza trupa Andre că face playback. Ei bine, se pare că acum roata s-a întors, drept pentru care Andreea Bălan l-a ironizat pe Cheloo așa cum s-a priceput mai bine.

„Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat!

Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus Andreea Bălan despre Cheloo, la iUmor.

