Andreea Bălan face declarații cu subînțeles la adresa colegelor de breaslă. Jumătatea trupei Andre susține că le-ar fi „lăsat” pe Delia și Andra să ocupe locul 1 în topuri, în timp ce ea s-a mulțumit cu pozițiile imediat următoare. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile care, cu siguranță, vor stârni rumoare în showbiz.

Andreea Bălan uimește cu declarațiile pe care le face la adresa colegelor de breaslă. Artista susține că le-ar fi „permis” Deliei și Andrei să ocupe locul 1 în topuri, după ce ar fi descoperit că nu e tocmai bine să se lupte pentru prima poziție, de unde “picajul” poate fi adesea, abrupt.

„Lasă să fie alții în vârf!”

Lecție învățată după ce proiectul de suflet, trupa Andre, nu a mai funcționat!

(NU RATA: CANCAN.RO A GĂSIT-O PE STRĂZILE DIN DUBAI PE ANDREEA BĂLAN! CU CINE ÎȘI PETRECE TIMPUL JUMĂTATEA BLONDĂ A TRUPEI ”ANDRE”)

„Cea mai de preț lecție pe care am învățat-o este că, cu cât ești mai sus, căderea e mai abruptă! Dacă stai așa aproape de vârful muntelui, nu te mai dă jos nimeni. Și asta am făcut după ce am înțeles! Nu am mai luptat după aceea să fiu în vârf. Lasă să fie alții în vârf! Andra, mhm … să fie Delia, lasă!

Eu sunt acolo și stau bine acolo! Și așa pot să stau 30-40 de ani, deja au trecut 20″, a spus Andreea Bălan în podcastul lui Damian Drăghici.

Ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

În 2011, Șerban Huidu provoca un accident rutier în urma căruia trei persoane își pierdeau viața. Furtuna mediatică în care a fost implicat, la momentul respectiv, prezentatorul TV avea să pună sub lupă întreaga sa activitate, dar și pe a celorlalți membri ai familiei. Giulia Anghelescu, artistă de meserie, dezvăluie cum i-a fost influențată cariera din această cauză.

(VEZI ȘI: CE RELAȚIE ARE GIULIA ANGHELESCU CU ȘERBAN HUIDU, FRATELE SOȚULUI EI)

“Surorile Opticris” sunt întotdeauna aproape una de cealaltă, și la greu, dar mai ales la bine. Fosta soție a milionarului mexican Hector Bitar și-a lansat colecția de artă “Are you ready for love?”, chiar la Palatul Parlamentului.

La eveniment a fost prezentă multă lume bună, iar familia de milionari s-a bucurat de realizarea Irinei. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale celor două surori, „prințese” ale ochelarilor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.