Andreea Bălan, mesaj neaşteptat după despărţirea de Tiberiu Argint. Ce spune artista despre perioadele grele: „O luam de la capăt…”

Andreea Bălan are o carieră de succes, însă nu s-ar putea spune acelaşi lucru şi despre partea sentimentală. După divorţul de tatăl copiilor săi, cântăreaţa s-ar fi despărţit şi de Tiberiu Argint, bărbatul cu care forma un cuplu de aproape un an. Recent, artista le-a povestit fanilor săi cum a reuşit să treacă peste momentele dificile.

Andreea Bălan are o relaţie apropiată cu fanii săi pe care îi ţine la curent cu tot ce se întâmplă în viaţa sa. Aceştia au fost şocaţi în momentul în care au aflat că artista ar fi din nou singură, astfel aceştia au vrut să afle ce s-a întâmplat.

Recent, cântăreaţa a dorit să lămurească anumite aspecte din viaţa sa şi a publicat un mesaj pe pagina sa de Instagram. Cel mai probabil, având în vedere faptul că nu a vorbit până acum despre despărțirea de Tiberiu Argint, Andreea Bălan ţinut să explice şi acest moment din viaţa sa.

„Pentru mine, aceste experiențe au fost lecții de viață care m-au transformat și m-au format omul de azi. Am înțeles că de jos nu ai unde să te duci decât în sus.

Chiar dacă uneori oboseam, îmi luam răgaz, mă odihneam sufletește și apoi o luam de la capăt cu mai multă ambiție. Am ales să renasc de fiecare dată mai puternică, mai înțeleaptă și mai încrezătoare în forțele proprii. Cu toții trecem prin diferite experiențe și e foarte important cum le lăsăm să ne definească.

Alege să le privești nu ca pe eșecuri, ci ca pe lecții ca să fii un om mai bun, mai încrezător și mai iubitor cu tine și cu cei din jur”, a spus Andreea Bălan, despre greutățile din viață.

„Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în exterior și să primim ceea ce ne dorim, trebuie să începem cu interiorul”

Artista a continuat să se destăinuie şi a explicat faptul că ea crede foarte mult în legea atracţiei. În acelaşi timp a încercat să le ofere fanilor săi un sfat prin care să reuşească să îşi schimbe viaţa.

„Cred foarte mult în legea de atracție. (…) În proporție de 90%, tot ceea ce am manifestat în gândurile mele și am transmis în univers de-a lungul vieții, ulterior s-a materializat. Dacă o dorință nu s-a adeverit, înseamnă că nu am crezut suficient de mult în ea. La final, mi-am asumat răspunderea.

Totodată, atragem în viețile noastre ceea ce suntem în interior și nu ceea ce ne dorim. Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în exterior și să primim ceea ce ne dorim, trebuie să începem cu interiorul. Să ne aliniem mintea cu inima și să ne ascultăm instinctul, cel mai bun ghidaj în viață.

Iubirea de sine, acceptarea și recunoștință lucrurilor deja existente sunt ingredientele păcii interioare. Mă aflu pe un drum atât de liniștit, cum nu am fost niciodată, și sunt într-o continuă transformare și evoluție”, a mai spus Andreea.

