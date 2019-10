Ella a împlinit trei anișori, iar părinții ei, Andreea Bălan și George Burcea, i-au pregătit o petrecere pe cinste. I-au făcut și o surpriză, un tort cu două etaje, pe care au ”defilat” personaje din desene animate.

„Azi, Ella împlineste 3 ani!????. 3 ani minunați în care ne-am schimbat fundamental, am devenit mai buni, oferim iubire necondiționată și suntem cei mai fericiți!”, a fost mesajul cântăreței. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI EURO AU DAT MIRII DIN IMAGINE CA SĂ LE CÂNTE ANDREEA BĂLAN LA NUNTĂ. SUMA CERUTĂ DE VEDETA ANTENA 1 DEPĂȘEȘTE ORICE IMAGINAȚIE)

Andreea Bălan, dezvăluiri despre primele întâlniri cu George

Andreea Bălan și George Burcea au făcut dezvăluiri din… intimitate. Cei doi și-au adus aminte cum a început povestea lor de dragoste.

“Eu fiind student în anul II la facultate şi bărbat fiind, eu am simţit o altă conexiune. Dar peste 1 an am început să vorbim… 7 luni asa. Am schimbat numerele de telefon”, a spus George, la “Acces Direct”.

”Eu am ştiut ca el este”, a spus blondina. (NU RATA: CE S-A ALES DE MISTY, AMANTA PENTRU CARE KEO A “DIVORȚAT” DE ANDREEA BĂLAN. UNII AR PUTEA SPUNE CĂ, DUPĂ 5 ANI, S-A FĂCUT DREPTATE)

“Am pastrat legătura, am vorbit la telefon şi m-a invitat la piesele de teatru în care juca. Şi la un moment dat, când am simţit eu că gata sunt pregătită, am venit la piesa de teatru. Şi de atunci am actionat. Dar nici atunci nu i-am zis: tu esti alesul!”, şi-a amintit Andreea Bălan.

“2015, terminasem facultatea de teatru, eram tânăr, efervescent, aveam tot viitorul înainte, m-a luat, m-a închis aici în casa cu gardul ăsta de 7 metri…”, a continuat George Burcea. (VEZI AICI: ANDREEA BĂLAN A ANULAT LUNA DE MIERE! MOTIVUL PENTRU CARE ARTISTA A LUAT ACEASTĂ DECIZIE)

“Când a venit la mine, prima noapte eu am tras obloanele… în buncăr, noaptea se trag toate obloanele… gardul are 4 metri, s-a speriat”, a încheiat Andreea.