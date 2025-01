Andreea Bălan sare în apărarea Alinei Sorescu! Ce „premoniție” are despre Alexandru Ciucu: „Nu îi va mai păsa de...”

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a încheiat oficial. După trei ani e procese și lupte prin instanță, artista a primit numeroase mesaje de susținere din partea colegilor de breaslă. Andreea Bălan a fost una dintre persoanele publice care a transmis un mesaj de surprinzător.

Procesul de divorț dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu este oficial încheiat. Cei doi foști soți s-au luptat timp de 3 ani prin instanță, miza cea mare fiind custodia fiicelor lor minore și pentru stabilirea domiciliului acestora. După ce divorțul a fost pronunțat, Alina Sorescu a ieșit public și a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre acești ani în care s-a luptat cu fostul soț.

Odată pronunțat divorțul, Alina Sorescu a ieșit public și a povestit drama prin care a trecut. Timp de 3 ani, artista a dezvăluit că a trăit într-o teroare emoțională, umilință, șantaj, dispreț față de cariera sa, frică și amenințări. Pe lângă toate acestea, procesul de divorț a fost marcat de o luptă acerbă pentru custodia fetițelor lor.

”In cei 12 ani de casatorie, am trait in umilinta, santaj emotional, dispret fata de cariera mea, frica si amenintari, chiar si in prezenta fetitelor. Am initiat procesul de divort, din nevoia ca eu si fetele sa traim in liniste, neavand alta varianta decat instanta judecatoreasca.

Neintelegerile dintre mine si fostul meu sot erau de mai mult timp, iar el imi spunea frecvent ca nu este facut pentru familie, ca vrea sa fie controversat si ca se simte bine cand umbla liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut” – continuă să citești AICI declarațiile șocante ale artistei.