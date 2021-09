Andreea Bălan şi-a speriat fanii! Motivul pentru care aceștia sunt îngrijorați

Dacă în urmă cu aproape un an, Andreea Bălan slăbise enorm, după problema medicală de care a suferit ( o operație de urgență din cauza unui abces abdominal), în prezent, artista își îngrijorează, din nou, fanii.

Deoarece își ține constant fanii la curent cu toate proiectele pe care le are, însă de data aceasta, aceștia au observat la ea un detaliu care i-a îngrijorat.

Andreea Bălan pare mai slabă ca niciodată, iar asta se poate vedea la încheieturi, la claviculă, dar și la picioare. Vedeta pare aproape anorexică, iar fanii au făcut câteva comentarii cu privire la aspectul ei.

„Dar tu mananci vreodata ?… Sau doar mirosi mancarea”, a fost unul dintre comentarii. Internautul a continuat, complimentând-o pe vedetă și spunându-i că arată foarte bine.

Andreea Bălan are 36 de ani, 1,65 m și 49 de kilograme. Ea s-a cântărit în urmă cu câteva luni și a făcut un videoclip în care le-a spus fanilor cât cântărește.

Cum se menține în formă Andreea Bălan

”Nu fac sport deloc, mă mențin prin dans, nu mai am timp să fac sport. Am ajuns la 49 de kilograme, cum eram înainte de primul copil. Mă mențin prin dans, prin show. Am două repetiții sau una pe săptămână, dar am concerte în weekend și de fapt concertele alea mă consumă foarte mult, nu numai că dansez, cânt live, dar și schimb și foarte multe ținute și acel du-te vino pe scările scenei, te obosește”, a spus vedeta.

