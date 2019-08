Andreea Bănică a ”fugit” singurică la mare! Cum am filmat-o în club…

Andreea Bănică a ”fugit” singurică la mare! CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe artistă într-unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din celebra stațiune Mamaia, în timp ce se distra de zor… fără soț!

Andreea Bănică se poate lăuda cu o carieră de succes, dar și cu o familie perfectă! Artista este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Iar, în plan personal, Andreea Bănică se mândrește cu un soț care o iubește necondiționat și cu doi copii care îi aduc bucurii zilnic.

Ei bine, în ciuda faptului că este mereu pe drumuri, la diverse concerte și evenimente sau în sânul familiei, îndrăgita cântăreață își rezervă timp și pentru ea! Atunci când nu se află pe scenă sau în preajma copiilor și a soțului, Andreea Bănică iese cu prietenii de suflet. Așa cum s-a întâmplat recent. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe artistă în LOFT.

Blondina a fugit ”singurică” la mare, fără soțul ei. Alături de gașca ei de prieteni, Andreea Bănică a dansat și s-a distrat până în zori. Vedeta nu a stat locului nicio secundă și, ce-i drept, putea fi confundată ușor cu o adolescentă. Nici nu ai spune că e mămică a doi copilași! (VEZI ȘI: ANDREEA BĂNICĂ A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CÂTE OPERAȚII ESTETICE ARE)

Andreea Bănică și soțul ei, împreună de aproape 25 de ani

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de aproape 25 de ani și au împreună doi copii frumoși, o fetiță și un băiat: Sofia și Noah. Cei doi sunt soț și soție cu acte în regulă, însă puțini știu că vedeta nu și-a schimbat numele de familie după căsătorie. Cântăreața a preferat să își păstreze numele de domnișoară, iar motivul l-a dezvăluit chiar ea. (NU RATA: ANDREEA BĂNICĂ A DEZVĂLUIT DIETA-MINUNE CU AJUTORUL CĂREIA A SLĂBIT DUPĂ A DOUA NAȘTERE. E UȘOR DE ȚINUT)

„Chiar dacă m-am măritat, tot Andreea Bănică sunt. N-a vrut să mă ia cu nume, mi-a zis că mă ia cum m-a găsit. Eu am vrut să-i iau numele, dar trebuia să-l cheme și pe el Bănică și nu era cazul. Oricum, copiii noștri sunt și Mitrea și Bănică, au o grămadă de nume. Asta e, eu sunt cauza, recunosc, dar mă simt bine”, a mărturisit cântăreața în urmă cu ceva timp.

Singurul lucru neplăcut în toată situația asta este atunci când trebuie să iasă din țară cu copii. „În acte sunt la fel: Andreea Bănică. Asta e, și când plecăm din țară trebuie să facem procură pentru copii”, a mai povestit Andreea. Cântăreața a vorbit și despre o eventuală a treia sarcină, în cadrul unei emisiuni TV. A mărturisit nu ar fi exclus această variantă, însă soțul ei vrea să se oprească la doi copii. Se pare că Lucian Mitrea crede că familia lor este perfectă exact așa cum este.

Andreea Bănică, despre operațiile estetice

Sătulă să fie întrebată de operațiile estetice făcute, Andreea Bănică a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț despre intervențiile făcute de-a lungul timpului! Artista nu judecă persoanele care au operații estetice, însă ea nu a avut nevoie să apeleze la astfel de intervenții.

”Am primit sute de întrebări și nu am putut răspunde la toate, normal, dar vreau să vă dau răspunsul aici la una dintre întrebările care s-au repetat cel mai des: ce operații estetice am?

Am patru operații: două cezariene, apendicita și o operație la degetul mic de la mână. Nu am nicio operație estetică! Ca să clarificăm acest lucru, o să vreau să și definim acest concept. Operație estetică înseamnă o procedură care presupune reconstrucția sau modificarea aspectului sau formei unei părți a corpului.

Vi se pare că vedeți ceva de genul la mine? Nu judec persoanele care apelează la așa ceva, fiecare face ce vrea cu corpul lui. Pur și simplu eu nu am avut nevoie, nu a fost cazul… Mi s-a recomandat într-adevăr o operație pentru deviația de sept, dar sunt fricoasă și nu am curaj că o fac”, a mărturisit Andreea Bănică pe contul ei personal. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ ȘI ALEX VELEA CÂNTĂ PE CAȘCAVAL!)

