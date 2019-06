Andreea Berecleanu, schimbare radicală de look. Cum arată prezentatoarea TV cu breton

Andreea Berecleanu a făcut o schimbare radicală de look. Toți au rămas mască când au văzut cum arată prezentatoarea TV cu breton.

Andreea Berecleanu și-a dorit o schimbare așa că a trecut pragul salonului unui hair-stylist și a experimentat. Prezentatoarea TV și-a aplicat un breton pentru a vedea cum îi stă. Și dacă unii apropiați de-ai Andreei Berecleanu au agreat schimbarea de look, alții au fost mai reticenți. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BERECLEANU, MESAJ DIN BUENOS AIRES: ”ASTA TOT AUD AICI…”)

Cert este că schimbarea a durat doar o oră.

”Copiii: Mama, sper ca nu e definitiv! Constantin: Iubito, esti sigura? Mama: Esti mai tanara cu 15 ani! Prietena: Iti sta bine, imi trebuie timp. La Ciociara. Asa ca, am scos bretonul aplicat dupa o ora. Am apucat sa ma bucur de cealalta varianta a mea foarte putin, mi-am dat seama ca m-am obisnuit sa am fruntea libera, dar m-am jucat si am experimentat. Atat de spontan si de firesc. De ce nu?”, a scris Andreea Berecleanu pe contul ei de Instagram.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit civil pe 18 septembrie 2016

Andreea Berecleanu și medicul Constantin Stan s-au căsătorit civil pe 18 septembrie 2016. Cei doi au spus „Da!” în fața ofițerului stării civile, nimeni alta decât Gabriela Firea, primarul Capitalei. Căsătoria dintre Andreea Berecleanu și doctorul Constantin Stan s-a dorit a fi una discretă, ferită de ochii presei și ai publicului, astfel că la eveniment au fost doar familia și prietenii foarte apropiați. (VEZI ȘI: ANDREEA BERECLEANU, DESPRE OPERAȚIILE ESTETICE: ”CRED CĂ DACĂ L-AȘ RUGA PE SOȚUL MEU…”)

”Constantin m-a cerut în căsătorie imediat după ce am devenit un cuplu. Din respect pentru copiii mei, am amânat răspunsul DA, pe care, oricum, Constantin îl știa și îl simțea. După trei ani de conviețuire, noi doi și copiii, am decis că este momentul potrivit pentru acest pas. Și am avut dreptate. Copiii mei erau pregătiți și au primit vestea firesc și cu multă bucurie. Puțini sunt cei care cunosc începuturile poveștii voastre de dragoste. Cum te-a curtat Constantin și cum a reușit să te cucerească? Eu cred că nu sunt nici măcar puțini. Începuturile le știm doar noi doi și așa vor rămâne. În viață avem parte de revelații, de momente unice, de povești de nepovestit, oricât ar fi de frumoase. Dacă voi scrie o carte autobiografică, poate că se va ști. Dacă voi scrie o ficțiune, poate se va bănui. Dacă nu voi scrie, va rămâne povestea noastră”, a declarat Andreea Berecleanu pentru revista Viva!