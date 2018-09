Andreea Berecleanu, despre operațiile estetice: ”Cred că dacă l-aș ruga pe soțul meu…”

Operațiile estetice sunt ”la modă” în rândul vedetelor pentru a atinge perfecțiunea. Andreea Berecleanu însă are altă metodă de a-și menține frumusețea trăsăturilor odată cu trecerea anilor.

„Trăsăturile sunt mai mult sau mai puțin interesante, pentru mine însă primează calitatea pielii. Fac de două ori pe an cure de detoxifiere și am grijă să beau foarte multe lichide. Eu fac detox-ul în cure de câte cinci zile sau zece zile cu sucuri naturale din diverse combinații de fructe si legume." a spus Andreea Berecleanu într-o emisiune TV.

Soțul Andreei Berecleanu este un cunoscut medic estetician însă prezentatoarea TV a mărturisit că el ar refuza-o dacă și-ar dori o intervenție anume. Și asta deoarece în viziunea lui Constantin Stan… soția lui este perfectă!

„Cred că dacă l-aș ruga pe soțul meu, m-ar refuza. Știe că gândul meu nu este niciodată dus până la capăt în privința asta. El are treizeci de ani de meserie și știe destul de bine tipologia feminină și pe mine mă cunoaște foarte bine.” , a mai spus Andreea Berecleanu.

Doctorul Constantin Stan este foarte discret în ceea ce privește viața personală, foarte rar vorbește despre familia lui. Esteticianul a dezvăluit un lucru pe care nu îl știa nimeni și anume că fața Andreei Berecleanu este perfectă. În momentul în care a calculat unghiurile feței jurnalistei, a rezultat 1, ceea ce înseamnă perfecțiune, potrivit formulei frumuseții.

”Există o formulă a unui profesor care a stabilit caracteristicile frumuseții și a adus-o la indice 1. Acesta este formula frumuseții. Când am calculat la fața Andreei aceste unghiuri, era 1. Am făcut acest lucru înainte de a fi împreună, cu ajutorul unei fotografii de-ale ei, pe care o am și acum”, a spus doctorul Constantin Stan.