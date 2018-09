Andreea Berecleanu, mesaj emoționant la doi ani de la căsnicie: ”O imagine pentru o viață”

Mare sărbătoare, mare în familia Andreei Berecleanu! Prezentatoarea TV sărbătorește doi ani de la căsnicia cu medicul estetician, Constantin Stan și a transmis un mesaj emoționant.

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan săbătoresc astăzi doi ani de când au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar prezentatoarea TV nu a lăsat să treacă această zi specială cu una, cu două și a transmis un mesaj extrem de emoționant pe contul ei de socializare. (CITEȘTE ȘI: CE CADOU I-A FĂCUT ANDREEA BERECLEANU FIULUI EI: ”ASTA E PASIUNEA LUI!”)

”Aniversarea noastra de cununie, acum 2 ani. Un moment fericit al vietii noastre impreuna. Un pas firesc, alaturi de copiii nostri bucurosi, alaturi de parinti, nasi si cativa prieteni foarte apropiati. O imagine pentru o viata pe care ne-o dorim pana la capat plina de dragoste, bucurii si sanatate!”, a scris Andreea Berecleanu pe contul său de Facebook.

Medicul Stan, dezvăluire despre soția lui, Andreea

Doctorul Constantin Stan este foarte discret în ceea ce privește viața personală, foarte rar vorbește despre familia lui. Esteticianul a dezvăluit un lucru pe care nu îl știa nimeni și anume că fața Andreei Berecleanu este perfectă. În momentul în care a calculat unghiurile feței jurnalistei, a rezultat 1, ceea ce înseamnă perfecțiune, potrivit formulei frumuseții. (VEZI ȘI: ANDREI ZAHARESCU ÎI DĂ LOVITURA DE GRAȚIEI FOSTEI SALE SOȚII, ANDREEA BERECLEANU!)

”Există o formulă a unui profesor care a stabilit caracteristicile frumuseții și a adus-o la indice 1. Acesta este formula frumuseții. Când am calculat la fața Andreei aceste unghiuri, era 1. Am făcut acest lucru înainte de a fi împreună, cu ajutorul unei fotografii de-ale ei, pe care o am și acum”, a spus doctorul Stan.