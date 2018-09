Ce cadou i-a făcut Andreea Berecleanu fiului ei: ”Asta e pasiunea lui!”

Petru, fiul Andreei Berecleanu, a împlinit 13 ani, iar celebra prezentatoare de la Antenă i-a făcut un cadou inedit. A dezvăluit și ce pasiuni are băiatul și de aceea a ales acest cadou.

„Astăzi e ziua lui de naştere, a făcut 13 ani. Ce şi-a dorit? Să meargă să vadă maşini. Cât mai multe modele, aceasta este pasiunea lui. Ştie tot despre maşini şi asta mă bucură. Pentru că are pasiuni, asta îl face fericit! Şi toata fericirea lui ajunge mereu şi la mine. La mulţi ani, Petru!”, a scris Andreea Berecleanu pe rețeaua de socializare.

Medicul Stan, dezvăluire despre soția lui, Andreea

Doctorul Constantin Stan este foarte discret în ceea ce privește viața personală, foarte rar vorbește despre familia lui. Esteticianul a dezvăluit un lucru pe care nu îl știa nimeni. ”Există o formulă a unui profesor care a stabilit caracteristicile frumuseții și a adus-o la indice 1. Acesta este formula frumuseții. Când am calculat la fața Andreei aceste unghiuri, era 1. Am făcut acest lucru înainte de a fi împreună, cu ajutorul unei fotografii de-ale ei, pe care o am și acum”, a spus doctorul Stan.