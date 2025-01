Andreea Bostănică, de urgență la spital! A ajuns pe perfuzii, ajutată să respire

Momente grele pentru Andreea Bostănică! Regina TikTok-ului, așa cum este cunoscută, a ajuns pe mâinile medicilor. În urmă cu puțin timp, influencerița a făcut publice câteva imagini de pe patul de spital. Medicii au fost nevoiți să îi pună tinerei de 20 de ani o perfuzie. Mai mult decât atât, în una dintre fotografii, se observă că aceasta are o canulă nazală care o ajută să respire.

Andreea Bostănică este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Numită Regina TikTok-ului, tânăra are peste 6 milioane de urmăritori în mediul online. Astfel, ea împărtășește cu ei atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin plăcute. Recent, a publicat imagini de pe patul de spital.

Andreea Bostanică trece prin momente dificile. În urmă cu puțin timp, influencerița și-a anunțat fanii că a ajuns pe mâinile medicilor. Tânăra nu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă, însă a publicat imagini de pe patul de spital.

În una dintre fotografii, se observă că Regina TikTok-ului are o canulă nazală ce o ajută să respire mai ușor. De asemenea, medicii i-au pus Andreei Bostănică și o perfuzie în mână, semn că trebuie să petreacă mai mult timp la unitatea medicală.

Andreea Bostănică a suferit foarte mult înainte de Crăciun, după ce a observat că și-a pierdut brățara preferată. Cei care o urmăresc pe rețelele sociale au fost martori la emoțiile ei într-un filmuleț în care, vizibil afectată, plângea și își exprima dezamăgirea.

Influencerița o mare iubitoare de opulență, nu este la prima bijuterie scumpă. De-a lungul anilor, ea a demonstrat că preferă stilul de lux, iar colecția sa de bijuterii și accesorii este una impresionantă. De asemenea, vedeta deține mașini de sute de mii de euro și locuințe de lux, iar prețul bijuteriilor sale este, de obicei, amețitor.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a spus influencerița, cu lacrimi în ochi.