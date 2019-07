Andreea Esca a ”fugit” de la pupitrul știrilor direct la Neversea și…

Eu nu am mai fost niciodată la Neversea, abia acum intru și descopăr. Am ales o ținută de plajă, noroc de această geacă, o aveam prin mașină, în caz că se face frig“, ne-a declarat, în exclusivitate, Andreea Esca. (Vezi și: EXCLUSIV | Jessie J. poartă steagul României pe piept la Neversea 2019. Uite cum arată artista în ținuta românească SEEN USERS)

Vedete din România care au fost la Neversea 2019

Fie că se aflau pe litoral în acele zile sau au profitat de festival să ajungă la mare, mai multe vedete de pe plaiurile noastre au luat parte la NEVERSEA 2019. Printre ele se numără și Jorge, care a venit însoțit de fiica lui, dar și de soție. Artistul a fost impresionat atât de atmosferă, cât și de artiștii care au urcat pe scene. “Atmosfera e fantastică, Sean Paul… extraordinar“, ne-a spus, în treacăt, Jorge.

Mai jos, dar și în GALERIA FOTO, vă arătăm, în exclusivitate, imagini cu vedetele noastre, la NEVERSEA 2019 (VEZI AICI: Acestea sunt imaginile momentului de la Neversea (ziua 3)!)