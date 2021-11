Andreea Esca, decolteu uriaș! Niciodată nu ți-ai fi imaginat-o așa pe știrista de la PRO TV

Andreea Esca este cunoscută pentru discreția cu care apare în fața telespectatorilor, dar și pentru seriozitatea cu care își îndeplinește rolul de prezentator al știrilor PRO TV. Vedeta încânta ochii privitorilor cu o apariție feminină, deloc vulgară și cât se poate de sobră. De data asta, Andreea Esca s-a prezentat pe rețelele de socializare așa cum rar ne-a fost dat să o vedem.

Andreea Esca este emblema PRO TV, dar și cea mai cunoscută știristă de la noi. Vedeta a devenit cunoscută datorită profesionalismului de care a dat dovadă, dar și datorită imaginii impecabile cu care se pezintă în fața telespectatorilor. Puține sunt momentele în care Andreea Esca este văzută altfel decât și-a obișnuit următitorii. De data asta, vedeta PRO TV și-a surprins fanii de pe Instagram cu un …decolteu uriaș.

Știrista în vârstă de 49 de ani este obișnuită să dezvăluie cele mai actuale știri, însă de data asta a încâtat privirile urmăritorilor cu dezvăluirea unui decolteu uriaș. Pe 1 decembrie, Andreea Esca sărbătorește 26 de ani de PRO TV, iar evenimentul nu putea trece fără o apariție pe măsură. Îmbrăcată într-o rochie roșie, cu un sacou alb așezat pe umeri, știrista a lăsat la vedere un decolteu generos asortat cu un zâmbet delicat. Fotografia a strâns peste 10.000 de aprecieri, dar și numeroase mesaje de admirație.

Andreea Esca, cea mai bună în meseria ei

Andreea Esca este poate cea mai cunoscută ştiristă de la noi. Cu toate acestea, în trecut, vedeta tv nu se aştepta să aibă atât de mult succes. Ea a mărturisit că nu s-a gândit încă din copilărie la această carieră, dar a fost deschisă la orice. Ştirista în vârstă de 49 de ani a dezvăluit că, după terminarea liceului, tatăl ei a trimis-o să dea examen de admitere la Facultatea de Drept, după ce îl picase pe cel de la A.S.E.

„Când am ajuns la Drept, exista şi o secţie de Jurnalism. În faţa clădirii am zis..hai, că nu mai intru acolo, intru dincolo, dar pur şi simplu pentru că mi s-a părut mai simpatic. Nu ştiam pe nimeni. Nu eram vreo admiratoare a vreunui om care făcea presă…pur şi simplu mi s-a părut că suna bine, erau trei secţii: presă scrisă, radio şi televiziune. Mai departe, la fel…nişte întâlniri importante…nişte întâmplări”, a mărturisit Andreea Esca, la Europa FM.

Ştirista a dezvăluit că a fost întrebată de foarte multă lume dacă a făcut lecţii de dicţie şi de prezentare şi îi era ruşine să le spună că nu a făcut nicio lecţie: „Probabil că unii oameni sunt făcuţi să vorbească la televizor! (…) E adevărat ca nu am fost niciodată omul care să zică nu, orice mi s-a propus am fost deschisă, m-am dus si am încercat.. nu pot să zic ca mi-am dorit ceva şi am muncit nu. (…)Nu am citit niciodată un text pe care eu să nu fi intervenit… aşa mi se pare normal ca atunci când scoti ceva pe gură să întelegi ce spui si să transmiţi in cea mai bună formă mesajul telespectatorilor. Şi întotdeauna când aud asta le zic: da, suntem niste cititori de prompter, ia veniti şi dumneavostră să faceţi asta… important e să fim niste cititori de prompter cu talent”.

