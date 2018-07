Andreea Esca, mesaj emoționant: ”Mi-a spus, pe rând, că vrea să ne căsătorim, dar știe că e imposibil pentru că sunt măritată”

Mare, sărbătoare, mare în familia Andreei Esca! Prezentatoarea TV i-a transmis fiului ei un mesaj extrem de emoționant de ziua lui de naștere. (Promotiile zilei la monitoare )

Astăzi, fiul Andreei Esca, Aris a împlinit 15 ani. Iar prezentatoarea TV nu a lăsat să treacă ziua fără să-i transmită băiatului ei un mesaj extrem de emoționant.

”De cand s-a nascut mi-a spus, pe rand, ca vrea sa ne casatorim dar stie ca e imposibil pentru ca sunt maritata, ca femeile n-au inima totusi (cand nu am vrut sa iau un caine de la tara ca sa-l aduc in Bucuresti) pentru ca e acoperita de sâni, ca visul lui este sa respire sub apa si ca nu-i convine ca s-a maritat Emrata Ratajkowski ca pusese ochii pe ea. Ma invita la restaurant, cand are bani de undeva, unde imi spune ca pot sa comand “ tot ce vreau” si mi-a decarat ca a fost cel mai fericit cand am fost in vacanta, pe plaja, in Oman:) . Cand o sa aiba multi bani, mi-a oferit varianta de a sta tot timpul pe iahtul lui:))) si sa am ce masina vreau:)! Pe urma a completat: dar tu o sa te plictisesti, o sa caut si ceva artisti ca sa fie niste petreceri . Il iubesc si il recomand domnisoarelor care doresc sa fie rasfatate pe viata! Doar sa nu-l zoreasca prea tare si sa nu-l deranjeze cand doarme! Si desigur, sa-l iubeasca la nebunie! Multumesc ❤️! La multi ani, My Lion King! PS. Nu o sa fiu o soacra complicata:))))” , a scris Andreea Esca pe contul ei de Facebook.

Ce carieră vor să urmeze copiii Andreei Esca

Prezentatoarea de ştiri a vorbit despre ceea ce le place copiilor săi să facă şi care ar fi carierele pe care le-ar urma.

"Deşi Aris e foarte bun la matematică, cred că va fi un artist. E foarte bun la percuţie şi e un pic filozof, aşa, are nişte teorii. Chiar cred că e un artist, deşi el zice acum că vrea să fie acest mogul imobiliar (…) Alexia, în schimb, ca orice fată de vârsta ei, face poze şi le pune pe Instagram. A făcut dans sportiv mulţi ani, a jucat într-un serial Disney (…) E tot în zona asta de showbiz, dacă vrei, dar cred că până la urmă ea e destul de socotită şi o să facă business.", a mărturisit Andreea Esca pentru viva.ro.