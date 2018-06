Ce a făcut Andreea Esca cu primii bani pe care i-a câștigat. “Îmi amintesc perfect!” Salariu fabulos pe care îl are acum la Pro TV

Andreea Esca este, poate, cea mai cunoscută prezentatoare de știri din România. Vedeta este angajată de ani buni la Pro TV și se bucură de mare succes. Recent, în cadrul unui interviu, aceasta a dezvăluit ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat, după ce a jucat într-un film, când era în liceu.

„Mi-am cumpărat niște cercei. Îmi amintesc perfect. Și cu clipsuri, pentru că nu aveam găuri în ureche. Eu mi-am făcut găuri după 18 ani, pentru că tatăl meu nu era de acord să am găuri în urechi. I-am cumpărat din banii pe care i-am primit de la un film în care am jucat când eram elevă la liceu. da, am jucat și într-un fil, acum nu puteți să știți chiar totul despre mine, să mai am și eu ceva secrete”, a declarat Andreea Esca, conform libertatea.ro.

Ce salariu are acum Andreea Esca

Cu câțiva ani în urmă, când salariul Andreei Esca devenise o preocupare mai mare decât rata de șomaj în România, oameni bine poziționați în televiziune vorbeau despre sume numai bune să-ți taie respirația la rostire. Pe fluturașul ei lunar, la vremea aceea, o vreme de mare glorie a postului care se afla în că în bulevardul Pache Protopopescu, ar fi stat înscrisă suma de… 46.000 de euro. Asta, la un calcul simplu, i-ar fi adus știristei încasări de aproape jumătate de milion de euro pe an. Nimeni nu știe însă cât de adevărată este această sumă vehiculată.