Andreea Ibacka, mărturisiri neaşteptate despre momentele dificile prin care a trecut: „N-am povestit asta…”

Andreea Ibacka se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are un soţ care o iubeşte, o fetiţă minunată pe care o creşte cu toată dragoste, o carieră de succes, iar recent a devenit şi mămica unui băieţel. Despre acest moment emoţionant a făcut celebra actriţă dezvăluiri neaşteptate.

Andreea Ibacka şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a dezvăluit lucruri neștiute din viața ei, pe pagina sa de Instagram. Actriţa a mărturisit că, în urmă cu trei ani de zile, a fost la un pas de a o naşte pe fetiţa sa prematur.

Totul s-a întâmplat în timp ce vedeta se afla într-o vacanță în Malta. Vedeta a ajuns pe mâinile medicilor, iar după un consult a aflat că urmează să nască.

„N-am povestit asta atunci, însă în 2018 am fost la un pas de a naște prematur. Aveam 27 de săptămâni de sarcină, un copilaș de aproximativ 1 kg în burtică și eram în ”vacanță” în Malta.

Timp de câteva zile am avut contracții aproape fără pauză. Dese, regulate, așa cum nu ți-ai dori să apară înainte de termen. Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzația că aplicația mea de sarcină îmi oferă mai multe informații prețioase decât personalul de gardă cu care am interacționat la „cel mai bun spital privat de-al lor. Am detaliat deja pe stories, însă rezumând… m-au anunțat că urma să nasc în noaptea respectivă și apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu

probleme de sarcină. Pe ieșire „m-au liniștit”, în schimb, spunându-mi că „sunt șanse ca bebelușul să supraviețuiască”, le-a dezvăluit Andreea Ibacka fanilor.

Ce nume au ales cei doi pentru băieţelul lor

Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce nume au ales părinții pentru băiețelul lor. Momentan, cei doi nu vor să dezvăluie nimic dar… Cabral le-a povestit fanilor că s-a gândit la un moment dat ca pe fiul său să-l cheme Ragnar, fiind inspirat de un personaj din serialul ”Vikingii”. Andreea Ibacka nu a fost însă de acord, dar cel mai haios moment a fost când fetița lor a ales un nume pentru frățiorul său.

„Mă cert cu Andreea Ibacka prin video-call. Eu îi spun că cel mai potrivit nume pentru băiat este RAGNAR. Ea nu și nu, că nu-i place. Vine Namiko și spune senină:

– Mie îmi place Leagăn, e nume foarte frumos”, a scris Cabral pe Facebook.

