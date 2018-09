Fanii emisiunii “Te vreau lângă mine” au făcut ochii mari când au auzit astăzi că Andreea Mantea a rămas fără voce și… în cadrul show-ului de la Kanal D ea a decis să aibă cât mai puține intervenții. La scurt timp după ce a pășit în platoul de televiziune, sexy prezentatoarea a dezvăluit ce i s-a întâmplat de nu mai poate vorbi.

Andreea Mantea a dezvăluit ce a pățit de a rămas fără voce

În vârstă de 31 de ani, Andreea Mantea nu se ocupă doar de show-ul “Te vreau lângă mine”, ci și de “Se strigă darul”, emisiune pe care o moderează împreună cu Mihai Mitoșeru. În acest weekend care a trecut, cei doi au filmat împreună, iar focoasa brunetă s-a simțit atât de bine, a făcut show și a chiuit atât de tare, încât acum plătește un preț mare… vocea ei… Abia poate vorbi! Dar fanii nu trebuie să își facă griji, în curând, ea își va reveni complet. Are nevoie de puțină pauză.

“Nu prea am voce, weekendul asta am fost la nunta. Am inceput filmarile pentru «Se striga darul». Eu castig de fiecare data. Am un partener la nunta, am uitat cum il cheama. Nu mai are par, are vreo 50 de ani, vindea bilete inainte. Cum il cheama?! Mitoseru. Asa de tare ce m-a suparat ,ca nu vreti sa stiti, o sa ma judecati gresit daca o sa va povestesc. Am chiuit pana nu am mai putut.

As vrea sa nu vorbesc foarte mult azi. Toti ne dorim un astfel de eveniment: nunta. As vrea sa visam cu ochii deschisi la asa ceva. O sa va povestesc zilele urmatoare ce traiesc eu cand vad cat de mult se iubesc mirii”, a povestit Andreea Mantea în cadrul emisiunii “Te vreau lângă mine”.

Andreea Mantea, mesaj transmis fanilor când nu filma pentru emisiunea de la Kanal D

În timpul unei pauze de publicitate, frumoasa brunetă s-a lăsat fotografiată, iar una dintre pozele făcute a urcat-o pe o rețea de socializare, unde le-a urat tuturor prietenilor virtuali o săptămână cu multă iubire.

“Va doresc o saptamana plina de iubire (…)” este mesajul pe care l-a scris vedeta în dreptul imaginii de mai jos.

Fiul Andreei Mantea are trei anișori

