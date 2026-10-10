Andreea Mantea, anunț de ultimă oră despre emisiunea ”Casa Iubirii”: ”Abia aștept!”

Un nou sezon al emisiunii „Casa Iubirii” se pregătește să aducă în fața telespectatorilor povești de dragoste, emoții și întâlniri neașteptate. Cei care își doresc să își găsească sufletul pereche au acum ocazia să facă primul pas spre o posibilă relație, deoarece au început pregătirile pentru cel de-al șaselea sezon al reality show-ului prezentat de Andreea Mantea.

Prezentatoarea emisiunii va participa alături de echipa de casting la întâlnirile organizate în țară, unde îi va cunoaște pe cei care speră să își găsească un partener potrivit. Pentru persoanele singure, aceasta poate fi o oportunitate de a ieși din rutină, de a cunoaște oameni noi și de a începe un capitol diferit în viața sentimentală.

Începe castingul pentru noul sezon „Casa Iubirii”

De-a lungul celor cinci sezoane, „Casa Iubirii” a atras un public numeros, iar poveștile concurenților au stârnit numeroase reacții în mediul online. Emisiunea a devenit un punct de interes pentru telespectatorii care urmăresc evoluția relațiilor și momentele importante din viața concurenților.

Pentru noul sezon, echipa își propune să descopere persoane autentice, deschise către experiențe noi și pregătite să își ofere o șansă în dragoste.

„«Casa Iubirii» este mult mai mult decât un reality show, e acel loc încărcat de energie frumoasă, în care tinerii vin cu speranța că își vor găsi iubirea, se redescoperă, evoluează și trăiesc experiențe ieșite din comun. Publicul simte alături de ei fiecare emoție, fiecare întâlnire și fiecare poveste. Pentru sezonul 6 îmi doresc să descoperim noi concurenți autentici, curajoși, dornici să întâlnească persoana potrivită pentru ei! Eu abia aștept să îi cunosc pe cei care vor veni la casting! Printre ei se află viitoarele staruri de la «Casa Iubirii»”, a spus Andreea Mantea.

Calendarul castingului pentru sezonul 6 al emisiunii „Casa Iubirii”, prezentată de Andreea Mantea, cuprinde următoarele date și orașe:

9-10 octombrie 2026: Craiova, Hotel Ramada Plaza, între orele 10:00 și 19:00

16-17 octombrie 2026: Iași

23-24 octombrie 2026: Constanța

30-31 octombrie 2026: Timișoara

6-7 noiembrie 2026: Brașov

13-14 noiembrie 2026: Cluj-Napoca

20-21 noiembrie 2026: Sibiu

24 noiembrie – 12 decembrie 2026: București

CITEȘTE ȘI: Andreea Mantea a ajuns la 40 de ani. Ce mesaj a transmis vedeta: „Nu simt că…”

Motivul pentru care Ahmed și Andra au fost descalificați de la „Casa iubirii”. S-a aflat ce aveau concurenții în telefoane