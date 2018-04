Andreea Mantea a mers în Istanbul pentru a-și face analizele de rutină, iar specialistul în detoxifiere, Cesur Durak, a dus-o pe vedetă la cei mai buni medici din cadrul spitalului. Bruneta a împărtășit tututor experiența, deși a mărturisit că i-a fost puțin teamă, totul a decurs foarte bine.

„De ce cand ai o problema nu stii unde sa te duci. Imi scriu foarte multi oameni si ma intreaba unde sa mearga. Cea mai importanta e sanatatea„, a declarat Cesur Durak la Wowbiz.

„Am ales sa merg in Turcia si am ales sa-mi fac aceste analize, control de rutina. Mi-a fost putin teama. Am fost in Turcia, Cesur m-a ajutat. Este bine macar data pe an sa mergi sa iti faci analizele complete. Este foarte mare acest spital, am vazut multe spitale in Istanbul si arata fabulos. Preturile sunt normale. M-am simtit foarte bine, medicii sunt profesionisti”, a mărturisit Andreea Mantea.

A fost înlocuită la Diana Rotaru

Mihai Mitoșeru a anunțat că odată cu noul sezon echipa ”Se strigă darul!” a suferit unele modificări. Așa că, din noua ediție, vedeta Kanal D va merge pe urmele celor mai frumoase nunți din România și nu numai alături Diana Rotaru. Tânăra originară din Republica Moldova a înlocuit-o pe frumoasa Andreea Mantea. Mihai Mitoșeru și frumoasa artistă de peste Prut se vor întrece, pe viață și pe moarte, în adunatul de daruri pentru tinerii căsătoriți.