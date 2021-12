Andreea Mantea suferă de o boală grea: ”O pot stopa foarte greu, iar pentru tot restul vieții trebuie să iau 10 pastile pe zi!”

Andreea Mantea se luptă cu o boală gravă de care nu va putea scăpa niciodată. Vedeta în vârstă de 35 de ani trebuie să ia neapărat, zi de zi, zece pastile până la finalul vieții. Are interzis la mai multe alimente. Prezentatoarea a vorbit deschis despre afecțiunea pe care o are.

Deși este mereu cu o atitudine pozitivă și are un zâmbet larg pe față la fiecare apariție a sa, Andreea Mantea are de a face cu o boală destul de gravă. De curând, vedeta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, faptul că a fost diagnosticată cu o afecțiune destul de urâtă, iar din acest motiv are de luat un tratament pentru tot restul vieții.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA A FOST RUPTĂ CU BĂTAIA ŞI A ŢINUT TOTUL SECRET. DE CE NU A FĂCUT PLÂNGERE LA POLIŢIE

Boala de care suferă Andreea Mantea nu poate fi tratată

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că pentru a ține sub control această boală pe care o are, trebuie să ia în fiecare zi câte 10 pastile, dimineața și seara. De asemenea, bruneta a precizat că această afecțiune pe care a descoperit-o nu poate fi tratată.

Andreea Mantea a mai declarat că în cazul în care nu se ține de tratament, boala pe care o are s-ar putea dezvolta și s-ar putea să devină și mai gravă decât este în acest moment.

”Am o afecțiune destul de urâțică care nu o să dea înapoi niciodată, din contră, se dezvoltă. O pot stopa foarte greu, iar pentru tot restul vieții trebuie să iau 9 pastile pe zi, dimineața și seara, în total 9! 10, iartă-mă. Mă rog sunt 9, că una provoacă o somnolență fantastică și pentru mine sunt 9, aia a 10 nu mă mai interesează. Am fost foarte cuminte vreo doi ani, după care m-am oprit”, a declarat Andreea Mantea.

L-a învâțat pe fiul ei să îi administreze adrenalină, în caz de orice

Vedeta de televiziune a declarat că are în fiecare zi cu ea în geantă un pen de epinefrină (adrenalină) și chiar l-a învățat și pe fiul ei să îi administreze doza.

Totodată, aceasta a povestit că are o listă cu mai multe alimente pe care nu are voie să le consume niciodată. Pe lista vedetei se află și ceapa și spune că îi place foarte mult să mănânce, deși știe că nu are voie.

Ea mărturisește că atunci când consumă alimente care îi sunt interzise începe să aibă anumite simptome, printre care umflarea la nivelul feței.

”E o listă de alimente care îmi e interzisă total, umblu cu acel pen de epinefrină în geantă și din păcate mi-am învățat și copilul să mi-l administreze. Atât de grav am ajuns pentru că n-am fost în stare să mă opresc”, a mai declarat Andreea Mantea.

VEZI ȘI: PE ANDREEA MANTEA O ŞTIE TOATĂ LUMEA, DAR DE SORA EI, LAVINIA, NU A AUZIT NIMENI! CU CE SE OCUPĂ ŞI DE CE NU SUPORTĂ CE FACE VEDETA KANAL D