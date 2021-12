Pe Andreea Mantea o ştie toată lumea, dar de sora ei, Lavinia, nu a auzit nimeni! Cu ce se ocupă şi de ce nu suportă ce face vedeta Kanal D.

Andreea Mantea are o soră mai mare despre care nu se știu prea multe lucruri. Învitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” vedeta a dat cărțile pe față și a vorbit despre motivul pentrun care Lavinia nu vrea să audă de Andreea Mantea din fața camerelor de filmat. Nu are o părere bună despre persoanele care apar la televizor, iar sora ei nu face excepție de la regulă:

„Nu o place deloc pe vedeta Andreea Mantea și nu are o afacere în imobiliare cum s-a scris, este angajat că noi toți. I-am propus să lucreze alaturi de mine și a refuzat”, a povestit vedeta.

Andreea Mantea: ”Rare sunt momentele când mă felicită”

Despre sora ei mai mare, s-a scris că ar cocheta cu afacerile în imobiliare, însă zvonurile au fost infirmate de Andreea Mantea. Prezentatoarea TV a mărturisit că Lavinia are cu totul alte planuri de viitor, iar faptul că este la a patra facultate spune multe. Ba mai mult, în trecut, vedeta i-a propus să lucreze alaturi de ea, însă sora ei a refuzat-o categoric.

Lavinia a devenit cel mai mare critic al Andreei Mantea, iar vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit să fie precum sora ei: dură și realistă:

”Este în anul III la Facultatea de Drept, este la a patra facultate. Nu stiu pe ce drumuri o să apuce și de ce face lucrurile astea, dar felicitări ei pentru că poate și reușește. Și da, nu are o părere buna despre persoanele care apar pe sticla, le urmărește defectele îndeaproape, este dura, este drastica. Nu lasă loc de niciun fel de interpretare, ea nu este că mine.

Ea nu trebuie să greșească că să fie dezamăgită, ea nu trebuie să învețe din greșeli. Mi-ar fi plăcut să fiu mai realista așa că ea. Nu are o părere buna despre mine. E foarte dura, dar eu ador oamenii ăștia. Are o problema cu cărțile pe care le citesc, are o problema cu evenimentele la care merg, rare sunt momentele în care mă felicita,” a mai spus Andreea Mantea.

