Andreea Mantea a fost ruptă cu bătaia şi a ţinut totul secret. De ce nu a făcut plângere la Poliţie

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Burlăcița”. Luptătorul MMA a fost cel care i-a cucerit inima prezentatoarei TV și au trăit, pentru câteva luni, o poveste de dragoste cu năbădăi.

Prezentatoarea TV a mărturisit că a fost bătută de Cristi Mitrea, chiar și în momentul în care era însărcinată cu David, copilul pe care cei doi îl au împreună. Vedeta și-a deschis sufletul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” și a mărturisit de ce a ales să accepte situația și nu a făcut niciun demers în acest sens. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA, REACȚIE ACIDĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ E GRAVIDĂ. “NU ESTE ADEVĂRAT, CREDEȚI-MĂ. SUNT DOAR GRASĂ!”)

„Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma, poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat.

Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el. Din păcate, o femeie atunci când este lovită nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente”, a mărturisit Andreea Mantea în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Andreea Mantea: ”Nu știu ce a fost în mintea mea”

Cristi Mitrea a avut îndoieli în privința paternității sale. Motiv pentru care nu a vrut să-l recunoască pe David atunci când a venit pe lume. Astfel, în dreptul secțiunii în care trebuie specificat numele tatălui, apare o linie.

Andreea Mantea este însă acum o femeie fericită. Și-a găsit sufletul pereche și se bucură de momentele prețioase alături de fiul ei. Vedeta nu-i poartă ranchiună lui Cristi Mitrea și a înțeles de ce a avut luptătorul asemenea reacții. (VEZI ȘI: AM AFLAT CE TARIF ARE ANDREEA MANTEA! CÂȚI EURO CERE VEDETA KANAL D PE ORĂ)

„Nu știu ce a fost atunci în mintea mea, dar respectul și faptul că mama lui îmi explica niște lucruri înțelegeam de ce trece prin acele stări și de ce face acele lucruri, m-au făcut să nu fac asta. Câteodată sunt o fire răzbunătoare și am avut momente când poate am regretat că nu m-am răzbunat, în momentul când el a făcut niște greșeli publice foarte mari pe care eu nu le-aș fi făcut niciodată și nici nu o să le fac, de dragul copilului meu. El nu a văzut așa lucrurile și nici nu o să le vadă și nici nu o să le înțeleagă. Momentele acestea au fost atât de scurte și atât de intense ca o flacără. Nu regret. Ce am eu, el nu o să aibă niciodată. Poate că nu e așa, poate că e așa, dar tind să cred că așa este”, a mai spus vedeta.