Andreea Marin a ajuns din nou pe mâinile medicilor: ”La început, am crezut că e o joacă, o durere care va trece până a doua zi!”

Semnalele pe care ni le trasmite organismul ar trebui luate în serios, de fiecare dată, numai că – din diferite motive – amânăm să cerem sfatul medicilor, considerând că va trece totul de la sine. I s-a întâmplat chiar Andreei Marin, iar vedeta a povestit în mediul online prin ce a fost nevoită să treacă.

A crezut că durerea va trece de la sine, că e vorba doar despre o ”joacă”, însă acum trebuie să își modifice – pentru o perioadă de timp – programul. Mai mult, Andreea Marin va trebuie să renunțe și la… tocuri.

„Din seria „graba strică treaba” sau „aşa nu, nu faceți ca mine!”: in loc să îmi încep ziua la sală de sport, asa cum îmi place și e sănătos, o încep alături de kinetoterapeutul care au grija să-mi „repare” glezna dureroasă, pentru că nu am avut răbdarea de a face încălzirea cum se cuvine și tendonul lui Ahile a cedat. La început, am crezut că e o joaca, o durere care va trece până a doua zi, apoi am fost nevoită să stau bandajată o zi la pat, am devenit „cățelușul schiop”, abia puneam piciorul în pământ, nici gând sa mai pot merge de o săptămână la sport, adio tocuri… uite-asa!. (…) Sunt însă pe drumul cel bun și abia aștept să mă întorc la mișcare, dar „împachetată” temeinic de acum înainte. Mea culpa!​”, a scris Andreea Marin.

Andreea Marin a slăbit 20 de kg

În ultimii trei ani, Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme cu ajutorul unei diete simple. Pe lângă aceasta, fosta prezentatoare a emisiunii “Surprize, Surprize” face sport și se relaxează ori de câte ori are timp în centre spa sau la masaj. Și… pentru că mereu a ispirat oamenii, îndrăgita vedetă a dezvăluit care sunt ingredientele la care a renunțat să le mai consume.