Andreea Marin a umilit-o pe Mihaela Rădulescu la TV: ”Încă nu am ajuns la fermă. E doar…”

Andreea Marin a fost nu doar o apariție surprinzătoare pe scena emisiunii iUmor, dar a uimit audiența cu o serie de ironii usturătoare despre veșnica ei rivală, Mihaela Rădulescu.

Emisiunea iUmor a avut o edișie cu totul specială sâmbătă seara, atunci când ”Zâna“ şi-a început roastul ironizând-l pe Mihai Bendeac, despre care a spus că nu are nicio explicaţie pentru modul în care a reuşit în televiziune şi teatru: „Dragul meu, ai reuşit în televiziune, ai reuşit în teatru, ce să-ţi mai spun, pentru toate astea n-am nicio explicaţie. Am vorbit cu mama ta şi mi-a spus că atunci când erai tu mic, tatăl tău credea că n-ai nicio şansă ca actor. Ce vizionar tatăl tău, să-l pupi din partea mea. Bine, acum, în televiziune nu-ţi trebuie neapărat un talent special, şi tu ai demonstrat asta din plin“.

Ulterior, Andreea a trecut la un lung șir de ironii adresate rivalei Mihaela Rădulescu, prezentatoarea emisiunii Ferma, show difuzat de pro Tv.

”Precum știti, sunt o iubitoare de oameni și de animale. Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore și… o veveriță. Ei bine, nu am chiar o… fermă. Încă nu am ajuns atât de departe… la fermă! E doar un vis în acest moment. Nu oricine poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva în munți, să am ferma mea, când nu mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că e o variantă foarte bună. cred că o să mă adaptez foarte ușor, îmi iau cizmele mele cu care grădinăresc astăzi, alea din cauciuc, costumul ăsta din piele o să-l donez, pentru că nu o să-mi mai fie de folos, și zic că o să îmbătrânesc frumos și demn, revenind la înțelepciunea pământului. Să nu mă căutați, pentru că nu o să-mi iau niciun telefon la mine, pentru că.. uite… numai necazuri îți aduce, mai ales când ești ascultat”.