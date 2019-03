Schimb scandalos de replici! Andreea Marin l-a umilit pe Cheloo: „Despre tine pot vorbi numai la superlativ”. Reacția raperului: „Doamnă, noi ne..”

Surpriză de proporții! Andreea Marin a fost invitată să facă roast la iUmor, iar ”Zâna” nu s-a lăsat intimidată. Mai mult, Andreea s-a dovedit a fi foarte acidă la adresa lui… Cheloo.

”Cheloo, despre tine pot vorbi numai la superlativ”, a început Andreea Marin ”pasajul” referitor la celebrul jurat de la iUmor. ”Lucruri extraordinare am de spus, dar le voi spune cu altă ocazie. 🙂 Eventual la o gală cu o tematică legată de… ce să mai… legată și anesteziată. Muzica ta a inspirat generații întregi, cred că sunteți de acord cu mine, tineri care s-au simțit eliberați, mai ales acum, de când cu recursul ăsta compensatoriu” (n. red. – Mihai Bendeac râde în hohote).

La rândul său, Cheloo a replicat: ”Ne cunoaștem de mult, doamnă…”, spre amuzamentul tuturor.

Andreea Marin a divorțat în 2017

„Zâna” şi turcul Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptură.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…) Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului.