Andreea Marin, dezvăluiri din perioada copilăriei. „Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață”

Andreea Marin a făcut dezvăluiri emoţionante despre copilăria sa. Prezentatoarea TV a avut un moment de slăbiciune când a realizat cât de mult s-a maturizat, dar şi prin câte a trecut pentru a deveni omul care este astăzi. Mai mult, vedeta a publicat şi câteva imagini din acea perioadă.

Andreea Marin le-a mărturisit prietenilor virtuali faptul că timp de 10 ore a revăzut fotografii vechi, din trecut. Vedeta şi-a adus aminte de multe momente frumoase din copilărie, pe care le păstrează încă vii în sufletul său.

În acelaşi timp, prezentatoarea TV le-a mărturisit admiratorilor săi că a strâns mii de fotografii de-a lungul timpului cu părinții ei, cu prietenii apropiați şi rude.

”Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi… Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt, să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

„Momentele mele grele, care au existat din plin”

Andreea Marin a împărtăşit cu fanii şi „moştenirea” cea mai de preţ pe care o are de la bunicii şi părinţii săi. Vedeta a deschis scrisorile de la aceştia şi citit rândurile scrise de oamenii cei mai dragi care obişnuiau să o încurajeze în orice decizie.

În încheiere, vedeta a ţinut să le spună fanilor săi că este normal să ai astfel de momente în care să fii doar cu tine.

”Nu e un sentiment ușor, dar nu-mi place să pun pe umerii nimănui momentele mele grele, care au existat din plin, echilibrând balanța vieții mele. Așa că ziua de ieri a fost despre rădăcini, despre dureri și bucurii readuse la lumină și privite în ochi, asumate, despre povestea vieții mele, cu bune, cu rele, care merge mai departe. Am lăsat lacrimile să curgă, pentru că e obositor să fim mereu puternici, și cred că drumul cel mai greu parcurs a fost cel din scrisorile bunicilor, ale părinților”, a mai scris Andreea Marin pe Instagram.

Sursă foto: Instagram