Andreea Marin nu i-a ascuns nimic fiicei ei: „Știe adevărul despre pierderea tragică a bunicii ei. Mama a murit în brațele mele!”

Ziua de Florii este una emoționantă pentru Andreea Marin. Această zi îi amintește de vedetei de mama ei, care i s-a stins în brațe când ea era copil. Numele ei era Violeta. Același nume i-a fost pus și ei la botez, apoi „zâna” a ales să-l dea mai departe fetiței sale. Ana Violeta, fata ei și a lui Ștefan Bănică Jr., are acum 10 ani.

Andreea Marin și mama ei aveau o relație cu totul specială. Ziua de Florii îi amintește vedetei de copilărie și de părinți. Ea a mărturisit că în copilărie era o tradiție ca familia ei să meargă la pădure și să culeagă violete. Legat de dispariția mamei sale, care a murit într-un teribil accident de mașină, vedeta a dezvăluit că i-a spus totul fiicei sale.

Ea și-a dorit ca Ana Violeta să știe totul despre bunica pe care nu a apucat s-o vadă niciodată. Asta pentru că Andreea Marin vrea ca fata să aprecieze prezența părinților în viața ei.

„Știe adevărul despre pierderea tragică a bunicii ei!”

„Violeta știe adevărul despre pierderea tragică a bunicii ei, e o poveste cu înțelesuri pe care are dreptul să le cunoască, ea e cu un an mai mare acum decât fetița ce eram eu odinioară, când mama s-a stins în brațele mele. Are dreptul să știe și îmi doresc să aprecieze faptul că părinții ei sunt în viață, că o iubesc, o sprijină, are parte de prezența lor, spre deosebire de copiii care, ca și mine, au crescut fără caldura mamei, lucru care îți afectează viața în mod deosebit”, a declarat Andreea Marin, pentru libertatea.ro,