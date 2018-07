Andreea Raicu, urmărită de traumele din copilărie: ”Durerea era de nesuportat”

Andreea Raicu a rămas cu traume din copilărie. Vedeta s-a confruntat de-a lungul anilor cu teama abandonului din cauza mamei sale. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Andreea Raicu urăște despărțirile! Fie că este vorba despre un iubit, un coleg sau pur și simplu un lucru, vedeta nu suportă ideea abandonului. Și asta din cauza mamei sale care era însoțitoare de zbor și nu petrecea timp destul cu Andreea Raicu. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA RAICU S-A DESPĂRȚIT DE IUBIT ÎNAINTE DE ZIUA EI. CĂTĂLIN MĂRUȚĂ A DAT-O DE GOL ÎN DIRECT LA TV)

”Nu imi placeau despartirile cand urma sa nu ma mai vad cu cineva drag o perioada lunga de timp. Stiu ca acest lucru mi se trage din copilarie, cand mama mea pleca foarte des, fiind insotitoare de bord. Desi eram inconjurata de foarte multa dragoste, pe care o primeam de la bunica, matusi, tata, veri care ma rasfatau mereu, eu aveam nevoie de mama si de prezenta ei. Si fiecare plecare a ei era o despartire dureroasa.

Imi aduc aminte foarte clar si in ziua de astazi un moment in care ea era acasa, rezerva la telefon pentru o cursa si a fost sunata ca trebuie sa se pregateasca sa plece chiar a doua zi intr-o calatorie timp de o luna. Nu imi venea sa cred. Mi-aduc aminte perfect cat de tare plangeam si o imploram sa nu plece, in timp ce ea isi calca uniforma alba cu dungi turcoaz. Ma innecam de plans si as fi facut orice, incolacita la picioarele ei, sa nu plece. Simteam ca daca pleaca, se termina pamantul. Dar bineinteles ca a plecat. Nu o data, ci de multe ori, lucru care mi-a creat o foarte mare rana a abandonului.”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.

Andreea Raicu a evitat despărtirile

De-a lungul anilor, Andreea Raicu a făcut tot posibilul să evite despărțirile. Chiar dacă acest lucru a însemnat să stea în relații toxice sau în care se simțea nefericită. (VEZI ȘI: ANDREEA RAICU, DĂRÂMATĂ DE DURERE: "A PLECAT UNUL DINTRE OAMENII PE CARE I-AM IUBIT CEL MAI MULT")

"Simteam ca acea rana se activeaza imediat, iar durere era de nesuportat. Tocmai din acest motiv, multi ani am evitat despartirile, chiar si in relatiile care nu mai functionau, care nu mai aveau nimic bun, dar care nu imi produceau atat de mare durere ca cea a despartirii. Multi ani am stat in relatii, atat de prietenie, cat si profesionale, cu oameni nepotriviti, cu oameni care nu-si mai aveau locul in viata mea, dar pe care nu puteam sa-i abandonez. (…) Nu exista pret prea mare pentru a-ti cumpara linistea tulburata de cei din jur. Asa ca lasati-i sa plece din viata voastra pe acei oameni, pentru ca doar asa veti lasa loc altora si va veti recastiga viata si libertatea.", a scris Andreea Raicu pe blogul ei.