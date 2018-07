Andreea Raicu, dărâmată de durere: ”A plecat unul dintre oamenii pe care i-am iubit cel mai mult”

Andreea Raicu a publicat un mesaj extrem de emoționant pe contul ei de socializare. Mesaj care îi este adresat bunicii sale, unul dintre oamenii pe care i-a iubit cel mai mult. (Promotiile zilei la monitoare )

Andreea Raicu și-a iubit extrem de mult bunica și în ciuda faptului că nu mai este în viață, vedeta se gândește mereu la cea care a învățat-o cele mai multe lucruri pe care le știe astăzi. Andreea Raicu simte lipsa bunicii sale și nu există zi fără ca ea să-i fie în amintiri.

„Acum 10 ani a plecat unul dintre oamenii pe care i-am iubit cel mai mult şi care m-a învătat multe din ceea ce ştiu azi: dragoste, valori, înţelepciune, curaj, putere, recunoştinţă, fericire, respect, bucurie… şi mult mai multe. Bunica mea era un om incredibil de blând, dar puternic şi frumos în acelaşi timp. Am fost atât de norocoasă să o am atât de mulţi ani alaturi. A avut o viaţă plină timp de 97 de ani… mi-e dor de ea în fiecare zi.”, a mărturisit Andreea Raicu pe contul ei de socializare.

Mama Andreei Raicu, stewardesă pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Mama Andreei Raicu a fost stewardesă pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și a făcut furori în rândul bărbaților!

"Ba da, are 79 de ani; avem o genă foarte bună. Da, a fost însoțitoare de bord. (…). Primele două telefoane pe care le primesc de 1 iunie chiar și acum, la vârsta asta, sunt de la mama și mătușa mea. La 13 ani, după perioada comunistă, am plecat în Abu Dhabi și după în Bangkok și apoi la New York. A fost incredibil, mi s-a părut extrem de fascinant. Eram numai ochi și urechi la tot ce vizitam.", a declarat Andreea Raicu în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță.

Andreea Raicu este fostă prezentatoare TV

Andreea Raicu s-a născut pe 18 iulie 1977 în București și este o vedetă de televiziune din România. Ea a debutat ca model și a câștigat câteva concursuri importante de modelling. Ulterior, ea a pășit în lumea televiziunii, unde a prezentat mai multe emisiuni, printre care se numără: „Big Brother" și „Megastar". În prezent, ea este percepută ca un „fashion icon", un promotor al stilulul și bunului gust în vestimentație.