După ce v-a dezvăluit ieri că Andreea Sasu se pregătește să-i devină soție lui Riccardo Saponara, fotbalistul care i-a cucerit inima, azi vă prezintă în exclusivitate primele declarații ale focoasei brunete.

Fotomodela din Pașcani ne-a mărturisit că s-a cunoscut cu starul Fiorentinei în urmă cu doi ani, după ce s-a despărțit de Philipp Plein. A acceptat ca fotbalistul să îi fie aproape și să o curteze. Însă, fiind recentă separarea de celebrul designer, Andreea nu știa dacă își dorea să intre într-o nouă relație și a preferat să țină discretă această poveste. După mai multe despărțiri și împăcări, bruneta ne spune că și-a dat seama că Ricki este un bărbat extraordinar, care o face foarte fericită, motiv pentru care amândoi sunt pregătiți să facă pasul cel mare.

“Avem planuri mari împreună”

"Eu și Ricki ne știm din 2017, după ce m-am despărțit de Philipp. Practic, de atunci am început să fim împreună, dar ne-am tot despărțit si împăcat. Am ținut totul secret până acum, deoarece nu eram sigură că voiam o relație. Dar am înțeles ce persoană extraordinară este, ne înțelegem foarte bine acum și suntem fericiți unul cu altul. Avem planuri mari împreună, o să ne căsătorim", a declarat Andreea Sasu.

Recent, Andreea Sasu și Riccardo Saponara s-au afișat împreună în Mykonos, acolo unde fotbalistul italian a dus-o pe frumoasa noastră româncă.

S-a iubit timp de un an cu celebrul designer Philipp Plein

Andreea Sasu a avut o relație timp de un an cu Philipp Plein, celebrul designer în vârstă de 41 de ani, născut la Munchen. Cei doi s-au despărțit definitiv, după ce sexoasa româncă îi acordase mai multe șanse. (Citește și: Andreea Sasu a pozat goală! Pictorialul incendiar l-a făcut în Milano)

Fotomodela din Pașcani a ajuns la concluzia că ciorba reîncălzită nu mai are acelaşi gust.

”Eu sunt foarte bine. În momentul acesta, îmi văd de viaţa mea şi de cariera mea… În sfârşit, am înţeles că nu mai este nimic din ceea ce a fost între noi înainte. Cum se spune: «ciorba reîncălzită nu mai este aceeaşi», are un alt gust, aşa relaţia dintre mine şi el! Oricât am încercat împreună până acum, de câte ori am reîncercat să salvăm relaţia noastră şi să fie cum a fost, nu are cum să mai fie pentru că în viaţa lui a fost o altă femeie…

Chiar dacă în ultima noastră încercare, când am fost în America, am stat mai mult de o săptămână împreună, mi-am dat, în sfârşit, seama că nu mai pot să accept, pentru că nu mai sunt fericită.

Şi, în momentul acesta, fericirea mea este singură, dedicându-mă carierei mele, pasiunilor mele… Asta e cel mai important lucru în viaţa mea. Normal că aş vrea o persoană în viaţa mea, care să mă iubească şi să-l iubesc, dar am nevoie de timp şi fiecare lucru frumos o să ajungă la momentul potrivit. Nu caut nimic, nu caut pe nimeni! Vreau să muncesc şi să cresc pe plan profesional şi chiar să învăţ şi să descopăr mereu lucruri noi!", declara Andreea Sasu.

