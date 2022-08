Andreea Tonciu, dezvăluiri despre părinții ei. Cum se înțeleg acum, după ce tatăl vedetei a călcat strâmb

Andreea Tonciu, fosta concurentă de la Survivor, a trecut prin momente cumplite, atunci când în urmă cu câteva săptămâni, dezvăluia cu lacrimi în ochi că cei care i-au dat viața vor să divorțeze. Însă, lucurile s-au rezolvat între timp și vedeta este extrem de fericită deoarece părinții săi au decis să se împace la scurt timp.

”Familia mea este foarte fericită, este acum, aici, cu noi, dar tatăl meu doarme acum, că altfel îl coboram să dea un interviu. Este cu mama, sunt foarte bine. În viață se mai fac greșeli, dar când cineva își bagă coada, mai ales femei de cea mai joasă speță, cum a fost femeia asta, n-are rost să mai dau detalii, pentru că nu vreau să dau valoare femeilor ușoare”, a mărturisit Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu a mai vorbit la Antena Stars, și despre relația dintre tatăl și soțul ei. Toți în familia vedetei se înțeleg foarte bine, dar ea spune că mai există și mici certuri, că așa e normal într-o familie.

„Tatăl meu se înțelege foarte bine cu soțul meu, pentru că tatăl meu seamănă cu mine, suntem foarte uniți, eu și la fizic semăn cu el, și la caracter, la tot. Noi oricum ne înțelegem foarte bine toți. Mai sunt mici certuri, ca în orice familie, dar trecem peste ele, nu avem certuri grave”, a declarat Andreea Tonciu.

Ce povestea Andreea Tonciu în urmă cu câteva săptămâni

Andreea Tonciu povestea cu lacrimi în ochi cu câteva săptămâni în urmă că cea cu care tatăl său ar fi înșelat-o pe mama sa este tânără și chiar mai mică decât ea (are 34 de ani) și este căsătorită, avaând doi copii.

”Cât am stat la Survivor, femeia asta mi-a furat bani și l-a dominat pe tatăl meu ca să aibă relații intime cu ea. Sunt o fată foarte bună și am avut o doamnă pe care am primit-o să facă curățenie. Acea doamnă l-a determinat pe tatăl meu să-mi destrame familia. Toată lumea să se ferească de această persoană. Asta s-a întâmplat în luna martie. A făcut numai porcării în casa mea și în casa mamei mele. A avut relații intime cu tatăl meu.

Au dispărut niște bani din contul comun al părinților. Într-o anumită zi, fiind în casă și mama și tata, tata a sunat-o pe această domnișoară, iar mama a auzit conversația”, a povestit Andreea Tonciu.

”Menajera este mai mică decât mine, are 34 de ani. Aveam cea mai mare încredere în ea. Tatăl meu este în casă cu noi, nu este cu ea. Am vorbit cu ea. Ea este căsătorită și are doi copii. Mi-a recunoscut tot și mi-a spus să nu o spun soțului ei. I-am zis să blocheze numărul tatălui meu și n-a făcut-o. Așa că l-am sunat pe soțul ei și i-am spus.

Dumnezeu e sus și o s-o pedepsească pentru ce a făcut. Mi-a fost milă de ea si am considerat-o ca pe o soră, i-am dat hainele mele. Venea să facă curățenie la mine și la mama mea și ea a făcut numai prostii și apoi venea cu tupeu să stea la masă cu mine și mama mea în timp ce ea avea relații intime cu tatăl meu.”, spunea, la acea vreme vedeta.

Foto: Instagram