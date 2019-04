Andreea Tonciu, scandal cu Poliția în Piața Obor. Oamenii legii au amendat-o pe brunetă

Andreea Tonciu a avut parte de un scandal cu Poliția. Oamenii legii au amendat-o pe vedetă și i-au dat două puncte de penalizare.

Fosta asistentă TV, Andreea Tonciu, a fost protagonista unui scandal de pomină. Totul s-a petrecut marți seară în Piața Obor. Bruneta își parcase neregulamentar bolidul de lux, blocând mașina unei femei. Andreea Tonciu era cu fetița ei, Rebeca, și a mers în piață ca să-i repare micuței o brățară de aur.

Vedeta a lipsit jumătate de oră, iar femeia cu mașina blocată s-a enervat și a cerut ajutorul Poliției pentru a putea ieși din parcare. Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, au amendat-o pe Andreea Tonciu și i-au dat două puncte de penalizare. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA TONCIU, CLIPE DE COȘMAR! A AJUNS CU FETIȚA EI LA SPITAL)

“Da, e adevărat, mi-am luat amendă pentru că am blocat o doamnă, iar ea a chemat Poliţia că am blocat-o. N-am avut unde să parchez, eram cu copilul, m-am dus până în Obor, pentru că îi luasem fetiţei mele o brăţară de aur şi se rupsese. Şi cât am stat acolo, cam o jumătate de oră, cât să-i repare brăţărica, a venit Poliţia şi mi-a dat amendă. Şi două puncte de penalizare”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru click.ro.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumea televiziunii. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. În noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. (VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU ȘI-A RETRAS FIICA DE LA GRĂDINIȚĂ: ”DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE…”)

La începutul lunii februarie 2016, Andreea şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti. Fetiţa a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, când a îmbrăcat o rochie de prinţesă.