Andrei Cristea, debut cu gol pentru olteni: „Mă bucur că am semnat cu o echipă mare precum Universitatea Craiova!”

Atacantul Andrei Cristea a debutat cu gol în tricoul formației Universitatea Craiova, echipă care a învins cu 2-1 gruparea de ligă secundă clasată pe locul 9, Adana.

Fostul ieșean a declarat că se bucură foarte mult că a ajuns la Universitatea Craiova şi că îşi doreşte să facă lucruri memorabile în tricoul Științei.

„Mă bucur că am semnat cu o echipă mare precum Universitatea Craiova, sunt foarte motivat să înscriu multe goluri și sunt convins că vom avea un an foarte bun. Am făcut cunoștință cu toți băieții, am jucat împotriva unora dintre ei, este un grup frumos, tânăr, dornic de performanță și sunt convins că și anul acesta vom câștiga un trofeu. Colegul meu de cameră este Mihăilă, un jucător foarte talentat, de viitor, și m-aș bucura ca el să fie atent la ceea ce are de făcut, pentru că are un viitor foarte frumos în față. Îmi doresc foarte mult să fiu sănătos și să înscriu, dar cel mai important lucru este ca echipa să câștige. Noi trebuie să formăm un grup unit și să avem rezultatele pe care ni le dorim. Nu va fi ușor, va fi o presiune mare, pentru că la Craiova nu te așteaptă nimeni. Îmi doresc cu nerăbdare să iau contact cu atmosfera de pe «Ion Oblemenco» și, bineînțeles, să înscriu multe goluri. Este un public fanatic și sunt convins că împreună vom reuși să facem o performanță și în acest an. Îmi doresc să confirm așteptările, să joc foarte bine și să aducem un trofeu la Craiova“, a declarat Andrei Cristea, atacantul formației Universitatea Craiova.

Acesta a deschis scourl în confruntarea cu Adana în minutul 11, ia Mihăilă a dus scorul la 2-0 cu o execuție spelndidă în minutul 62. Turcii au redus din handicap în minutul 80 prin mijlocaşul polonez de 28 de ani Jakub Kosecki.