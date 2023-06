Andrei Krișan, adevărul despre imaginile controversate în care a fost surprins alături de Alexandra Ciomag: ”Iubita mea a spus că...”

Andrei Krișan a luptat eroic până în marea finală Survivor România 2023. Tânărul a rezistat timp de cinci luni în cadrul competiției și a avut un parcurs demn de apreciat și de lăudat. După trei săptămâni de la încheierea sezonului, tânărul din Cluj-Napoca a dezvăluit adevărul în legătură cu banii pe care i-a încasat de la Pro TV, cât și ceea ce s-a întâmplat între el și Alexandra Ciomag, despre care s-a spus că au fost prea apropiați pe tot parcursul show-ului.

Andrei Krișan a dus lupte aprige în cadrul competiției Suvivor România. Munca pe care a depus-o pe parcursul celor cinci luni l-a propulsat în marea finală. Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa au fost cei care s-au luptat pentru ultima dată. Cel care a ieșit învingător a fost Dan Ursa, care a plecat acasă cu trofeul Survivor, dar și cu premiul cel mare în valoare de 100.000 de euro.

Chiar dacă nu a obținut trofeul, Andrei Krișan este mândru pentru tot parcursul său din cadrul competiției. Cât despre banii pe care i-a câștigat, tânărul a vrut ca lumea să afle adevărul de la el.

Andrei Krișan, declarații despre banii pe care i-a încasat de la Pro TV: „Nu am câștigat cât un an de zile”

Fostul concurent de la Survivor a mărturisit că banii pe care i-a încasat de la Pro Tv nu au fost puțini, însă nu a putut să ofere o sumă exactă din cauza contractului de confidențialitate.

„Câștigam mai mult decât mulți români într-un an, dacă eu câștigam trofeul și cei 100.000 de euro. Altfel, nu văd cum aș câștiga eu mai mult decât românii din România. Nu am câștigat cât un an de zile! Într-adevăr, noi suntem sub un contract, au fost acolo ceva. Mai mult de atât n-o să pot să spun, dar nu-i nicidecum ce se spune în tabloide”, a spus Andrei Krișan, în cadrul unui interviu pentru Unica.

Cât despre gesturile tandre și apropierea dintre el și Alexandra Ciomag, fostul concurent a lămurit întreaga situație mărturisind că doar a empatizat cu fosta lui colegă, nefiind vorba despre nimic altceva.

„Mie mi s-a părut că a fost chiar foarte folositoare îmbrățișarea asta în momentul respectiv, pentru că Alexandra Ciomag chiar în momentul ăla nu tare bine, dar nu a fost tandru. (…) Am empatizat cu Alexandra, bineînțeles, da! (…) Iubita mea, bineînțeles, că a spus că nu-i frumos ce am făcut, dar a înțeles în momentul în care i-am explicat că nu-i, exact cum îți explic și ție de altfel, că nu-ți vin gânduri de genul pe acolo. Dar, da, nu s-a întâmplat nimic și, în același timp, nu a fost cazul de un titlu cu tandrețe. A fost o empatie de colegi în momentul respectiv pentru jocul la care eram. Nici nu mai țin minte jocul, dar știu că a fost de rău, cred că a fost de rău”, a mai declarat Andrei Krișan, pentru sursa citată.

