Andrei Ștefănescu a rămas cu sechele grave în urma infecției cu COVID-19: ”Am fost terorizat...”

Andrei Ștefănescu resimte și acum efectele infecției cu viusul SARS-CoV-2. Artistul a rămas cu sechele după ce, în urmă cu un an, a fost testat pozitiv COVID-19. Solistul trupei Alb Negru urmează să fie subiect de caz într-un documentar. Detalii neștiute!

Andrei Ștefănescu a fost internat la Matei Balș

Andrei Ștefănescu a fost printre primele vedete care au trecut prin boala provocată de virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă nu a trecut printr-o formă gravă a bolii, cântărețul a avut nevoie, preventiv, de spitalizare și îngrijire medicală:

”Institutul Matei Balș este o fortăreață acum. Aici, în aripa în care mă aflu, sunt numeroase cazuri foarte grave, nu e de glumit cu acest virus. Nu putem primi pachete, cu greu mi s-a permis să îmi ajungă unul, de acasă.

Sunt asimptomatic, stau aici până ies două rezultate consecutiv negative, nu știu când voi fi externat. Iau niște medicamente, la opt ore, mă simt bine, stau cu un domn în cameră, împărțim experiențele și ne uităm la televizor. Le mulțumesc celor care mi-au scris și mi-au urat sănătate!”, declara Andrie Ștefănescu în urmă cu un an.

Deși a trecut cu bine peste boală și a fost asimptomatic, Andrei Ștefănescu resimte și acum efectele infectării cu temutul virus. Vederea a început să-i joace feste, dar cea care i-a creat cele mai mari probleme a fost memoria:

”Rămâi cu anumite probleme. Eu de atunci am început să-mi pierd vederea și nu este niciun fel de glumă. Starea de oboseală mare pe care o am. Uiți foarte multe lucruri, eu câteva luni după ce m-am vindecat am fost terorizat.Aveam proiecte în televiziune și uitam numele invitaților. Au fost probleme mari (…)E un documentar, un interviu amplu, foarte interesant și foarte bine făcut”, a spus Andrei Ștefănescu.

Sursa foto: Arhiva CANCAN