Andrew Tate rupe tăcerea! Ce mesaj a transmis după ce s-a speculat că ar avea cancer: ”O cicatrice pe plămân”

Andrew Tate a făcut lumină, după ce s-a zvonit că ar suferi de cancer pulmonar. Fostul kickboxer a spus adevărul despre starea sa de sănătate, precum și despre rănile pe care le are „în interior”.

În continuare, frații Tate se află în arestul Poliției Capitalei, fiind anchetați într-un dosar de trafic de persoane. Andrew pare că se confruntă cu o problemă de sănătate, destul de gravă, motiv pentru care oamenii din jurul său au început să facă presupuneri cu privire la ceea ce ar putea fi, de fapt. Bărbatul a făcut primele declarații pe această temă.

Andrew Tate vorbește despre cancer

Pentru că s-a săturat de toate zvonurile cu privire la starea lui de sănătate, Andrew Tate a explicat pe larg cum se simte și care este, de fapt, adevărul. Se pare că plămânii bărbatului se află în perfectă stare de funcționare, motiv pentru care medicii au susținut că sunt asemănători cu cei ai unui sportiv olimpic.

Pata de pe plămânii lui Andrew Tate pe care medicii au descoperit-o în urma ultimelor verificări efectuate ar fi provenit, de fapt, de la o altercație mai veche, în urma căreia fratele lui Tristan Tate a fost lovit puternic. Totuși, acest aspect nu îi pune absolut deloc viața în pericol, după cum menționează chiar el, într-un mesaj postat pe Twitter, pe data de 4 martie 2023.

„Nu am cancer. Plămânii mei au exact zero daune cauzate de fumat. De fapt, am o capacitate pulmonară de 8L și semnele vitale ale unui sportiv olimpic. Nu am decât o cicatrice pe plămân de la o luptă veche. Adevărații războinici sunt marcați atât în ​​interior, cât și în exterior”, a transmis pe Twitter Andrew Tate în urmă cu două zile.

