Cum au reacționat frații Tate după ce au aflat că vor rămâne în spatele gratiilor. Andrew Tate, primele declarații: „Minciunile dușmanilor mei se prăbușesc” 

Ieri, 27 februarie, frații Tate au ajuns, din nou, la Curtea de Apel pentru a afla dacă rămân în spatele gratiilor. Din păcate pentru ei, răspunsul magistraților a fost unul negativ, așa că frații s-au întors în arest. Imediat după ce sentința a fost dată Andrew Tate a reacționat și a distribuit mai multe mesaje pe Twitter. Ce a avut de supus milionarul?

În cazul fraților Tate, în data de 21 februarie, Tribunalul București a decis prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile. Însă, avocatul milionarilor a contestat decizia, însă magistrații nu s-au arăta impresionați și au decis că frații Tate să rămână în spatele gratiilor. Cei doi frați sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane şi viol.

După ce a aflat sentința, așa cum a obișnuit, Andrew Tate a reacționat și a transmis mai multe mesaje pe Twitter. Acesta s-a plâns că în cele 61 de zile de arest pe care le are la activ, familiei nu i s-a permis să îl viziteze. Însă, bărbatul s-a arăta încrezător, a subliniat că nu va renunța la luptă și a declarat că în curând i se va face dreptate, iar minciunile dușmanilor vor ieși la iveală.

„Am fost în închisoare 61 de zile și nu mi s-a permis nici măcar o vizită, nici măcar copiii mei nu m-au putut vedea. Nu mă pot ține în această celulă pentru totdeauna. Minciunile dușmanilor mei se prăbușesc. (…) Indiferent de situație, un lucru este sigur: Este posibil. Treci la treabă.

Am fost pus pe acest pământ de Dumnezeu pentru a vă arăta ce este posibil. Nu ești menit să fii sclav. Am fost mai sărac decât tine. Am fost crescut de o mamă singură. Am reușit. Am cucerit internetul. (…) Scopul bătăliilor nu este să câștigi întotdeauna. Scopul bătăliilor lui Dumnezeu este să-i poți arăta puterea inimii tale atunci când pierzi”, a scris Andrew Tate.

„Infracțiunea există numai în imaginația procurorilor”

Revoltați de decizia judecătorilor s-au arătat și avocații frățiilor Tate. Unul dintre aceștia a declarat că infracțiunile de care frații Tate sunt acuzați există numai în imaginația procurorilor.

„Ce să denunțe clienții noștri care sunt total nevinovați? Ce să denunțe, să denunțe fals pe cineva? Chiar ar fi ajutat într-o infracțiune care există numai în imaginația procurorilor?”, a declarat unul dintre avocați.

Un alt avocat al celor doi a fost întrebat dacă frații se gândesc să denunțe pentru a beneficia de o pedeapsă mai blândă, iar răspunsul a fost negativ. Avocatul a spus că milionarii nu își doresc să acționeze în momentul de față și așteaptă să ajungă la un deznodământ juridic.

„La acest moment nu dorim să formulăm astfel de denunțuri și poziția lor nu este în acest sens. De asemenea, momentan clienții noștri au încredere în justiție și așteptăm să ajungem cât mai repede la un deznodământ juridic favorabil nouă”, a avocatul.

